Croácia segura empate com a Bélgica, elimina rival e avança em 2º

A Bélgica está fora das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Os Diabos Vermelhos tinham uma última chance de classificação em um duelo direto contra a Croácia, nesta quinta-feira (1º), no estádio Ahmed bin Ali. Mas ninguém conseguiu marcar, e o jogo terminou em 0x0. Era o que a atual vice-campeã mundial precisava para avançar.

Com o empate sem gols, a Bélgica chegou aos 4 pontos, terminando em 3º no Grupo F. Já a Croácia foi aos 5 e se classificou na 2ª posição, atrás apenas do Marrocos, que ganhou do Canadá e ficou com a liderança.

A equipe xadrez irá enfrentar nas oitavas o 1º colocado do Grupo E, que será conhecido ainda nesta quinta-feira (1º), com os jogos das 16h entre Japão x Espanha e Costa Rica x Alemanha. O duelo da próxima fase está marcado para segunda-feira (5), às 12h, no estádio Al Janoub.

A eliminação foi um balde de água fria na Bélgica, que chegou ao Catar como uma das favoritas ao título. Era a última grande chance de uma elogiada geração, com astros como o goleiro Courtois, do Real Madrid, o atacante Lukaku, da Inter de Milão, e o meia De Bruyne, do Manchester City.

Segundo lugar no ranking da Fifa, atrás apenas do Brasil, os Diabos Vermelhos viram Lukaku perder grandes chances, com a Croácia segurando o 0x0. Sem mostrar o desempenho esperado, os belgas foram eliminados precocemente.

O jogo

Croácia e Bélgica fizeram um início de jogo movimentado, com chances para os dois lados. Logo no primeiro minuto, Perisic por pouco não abriu para a equipe xadrez. Os belgas responderam pouco depois, com dois lances de Carrasco e um de Mertens, mas ninguém balançou a rede.

Aos 14 minutos, os croatas ganharam um pênalti, depois de Carrasco derrubar Kramaric na área. Mas o VAR flagrou impedimento de Lovren no lance da disputa e, após revisão, a marcação foi anulada. A Croácia seguiu dominando a etapa, mas sem grandes chances. O mesmo para a rival, que não conseguiu assustar o goleiro Livakovic.

Precisando vencer para ir às oitavas, a Bélgica colocou Lukaku em campo para o segundo tempo. O atacante deu gás aos Diabos Vermelhos, acumulando muitas boas chances. A primeira veio aos 3 minutos, quando cabeceou após cruzamento de De Bruyne na área. Só que a bola saiu fraca e Livakovic defendeu. Aos 14, o camisa 9 ficou bem perto do gol, mas carimbou o travessão.

A pressão ficou ainda maior nos minutos finais. Aos 44, Doku fez ótima jogada pela esquerda e a bola sobrou para Thorgan Hazard, que cruzou. Lukaku escorou sozinho, mas Livakovic caiu e ficou com a bola. O camisa 9 tentou de novo dois minutos depois, mas Gvardiol afastou na hora do chute.

Já a Croácia, que ficava com a vaga com o empate, teve duas ótimas chances na etapa com Kovacic, mas Courtois fez boas defesas. Sem ninguém conseguir marcar, o 0x0 foi decretado.