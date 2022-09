Crocodilo 'Hannibal' de 4,8 metros ataca domador que tentou montar em suas costas

Um crocodilo atacou o seu tratador durante uma apresentação no Crocodile Creek, na África do Sul. Chamado de "Hannibal", o predador tem 4,8 metros.

O caso aconteceu no dia 10 de setembro. Enquanto montava no crocodilo do Nilo que pesa pesa 660 quilos, o profissional de nome Sean acabou atacado.

"Este é o único crocodilo na África do Sul no qual consigo montar", disse Sean antes da investida do réptil.

Hannibal não gostou do movimento de Sean e jogou o tratador no chão. Apesar de alguns buracos feitos pelos dentes do crocodilo, o tratador escapou relativamente ileso.

De acordo com o jornal "The South African", a direção de Crocodile Creek tranquilizou os espectadores:

"Sean costurou os buracos e voltou ao trabalho 20 minutos depois."

"Foi porque a fêmea estava se aproximando dele, e ela é muito ríspida. Então Sean estava observando a fêmea, e Hannibal apenas o lembrou que ele estava lá. Se Hannibal tivesse dado uma mordida correta, teria sido muito ruim. Como todo trabalho, sempre há uma chance de lesões", acrescentou a mensagem.