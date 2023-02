Crocodilo mata idosa de 85 anos enquanto ela passeava com cachorro

Uma idosa de 85 foi atacada por um crocodilo enquanto passeava com seu cachorro nos Estados Unidos. Uma outra mulher que vive no retiro para idosos testemunhou a ação, alegando que a vítima foi arrastada para a água pelo réptil de três metros.

“Apenas me lembro dela subindo [para fora da água], pegando ar, [tentando] nadar em direção ao barco a remo, e ela diz: 'Não posso, o jacaré me pegou'”, contou Carol, em depoimento à estação de TV local WPBF, lembrando os últimos momentos de vida da amiga, que morreu no local.

Carol ligou para o serviço de emergência na esperança de ajudar a amiga. Ela chegou a pegar uma barra para tentar atingir o animal e tentar fazer o resgat.

“Eu pensei, bem, vou jogar isso na água e fisgá-lo ou bater nele, mas ela não estava mais lá”, contou.

Desamparada, Carol disse que só podia esperar, porque não conseguiria “fazer nada”, nem “entrar na água”. O cachorro sobreviveu ao ataque, mas a mulher não resistiu aos ferimentos, disse a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) à mídia americana.

O jacaré foi localizado no lago, e caçadores o arrastaram para fora.

“Ela lutou muito. Definitivamente lutou muito”, disse Robert Lilly, um caçador de jacarés, a WPBF, estimando que o animal deva pesar entre 270 e 320 kg. “Nossos pensamentos e condolências estão com a família e os amigos da vítima”, disse o FWC em um comunicado, segundo a mídia americana.