Croislla celebra retiches em single ao lado de Vitinho RDE

Cantora e compositora, Croislla lançou um funk ao lado de Vitinho RDE para celebrar seus próprios fetiches. O remix da música “Provocadinha” ganhou versos ainda mais explícitos com a presença do cantor e compositor Vitinho RDE. A faixa é produzida por RQ No Beat e Vitinho RDE.

Recentemente, Croislla ganhou destaque ao lado de Barcllay e Vinicius Henuns, no charts do iTunes Brasil, onde o trio de cantores teve a segunda música comprada e executada pela plataforma com o single “Supera”.

Provocadinha é uma aposta para os paredões, com Croislla trazendo uma nova faceta e abre caminhos para o EP Zona Livre, que será lançado no ano que vem.