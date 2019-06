Crônica: A camisa pesa

No meio da tarde de uma sexta-feira útil (há controvérsias na questão utilidade, mas não divaguemos) a Argentina de Messi pisou no gramado sagrado do Maracanã para enfrentar a briosa e retranqueira Venezuela. Mais tarde, o Chile bicampeão enfrentaria a Colômbia, dona da melhor campanha, defesa zerada, 100% de aproveitamento.

Sextou nas quartas-de-final em confrontos entre equipes que possuem realidades distintas em relação a postura vencedora.

No embate vespertino, a Argentina, na fila desde o longínquo 1993, está acostumada a vencer. Se não necessariamente pela Seleção, são líderes em seus clubes. Messi e Aguero são levantadores em série de troféus, seus companheiros querem vencer sempre.

Já a Venezuela, antigo saco de pancadas da porção sul do continente, a queridinha do VAR nesta Copa América, era azarona. Sem nunca ter vencido competição profissional, traz na bagagem apenas uma semifinal solitária em edições da competição. Ter batido a albiceleste em Madri há 3 meses, no entanto, dava uma injeção de ânimo.

Mas, se treino é treino e jogo é jogo, amistoso é treino, Copa é jogo. E quando é pra valer, a Venezuela mostrou as fragilidades de sempre para ser superada por uma Argentina que, enfim, ensaiou algo parecido com futebol.

Nas semifinais, com isso, garantiu-se um cataclísmico Brasil e Argentina o Mineirão para exorcizar os fantasmas de vexames passados.

Quando a noite paulista já há muito caíra, o trânsito infernal-topzera da megalópole atrasou a chegada do Chile à Arena Corinthians. Pela frente, a temida Colômbia de Carlos Queiroz, a querer provar seu valor.

Só que o Chile se acostumou a vencer. Armados com os grandes nomes de uma geração vencedora, percebe-se uma mentalidade diferente nos chilenos. Como se o bicampeonato virasse uma chave a assumir uma posição que não aceita perder, que não admite o gosto amargo da eliminação.

Ao contrário, o papel de vítima cai muito bem na Colômbia. Tal qual o México, a Colômbia é sempre o time que joga como nunca e que perde como sempre. E tudo bem, porque não corre nas veias o ser usuário do vício do triunfo.

Nos pênaltis, um Chile absolutamente focado, sempre mais perigoso e incisivo, superando até mesmo dois gols anulados pelo VAR,

Quando se espalha o clichê de que a camisa pesa é disso que se fala. O costume do cachimbo deixa a boca torta. É o mesmo conceito que permeia o futebol total de Guardiola, baseado em estatística.

Quem tem mais posse da bola, cria mais chances de gol; quem cria mais, faz mais gols; quem faz mais gols, vence mais.

Seguindo a lógica, temos que quem disputa mais fases agudas de campeonatos, chega mais; e quem sempre chega rumo ao título tem mais chances de vencer.

Na regra da distribuição estatística, maior será a probabilidade de um evento único diferenciado quanto maior for sua amostra de eventos.

E é assim. A Argentina chega. O Chile aprendeu a chegar. A Venezuela nunca chega. A Colômbia chegou uma vez, em 2001, em casa, numa Copa América esvaziada.

Na disputa entre eles, a camisa pesou e prevaleceram aqueles que olham para o caneco com olhos brilhando de “eu quero” e não com ares de desculpas adiantadas de “quem sabe, chegamos”.

Podem haver exceções, claro. Mas exceções, por premissa, não são regra. E a regra indica que os de sempre serão maioria. Pesou o manto albiceleste, pesou a camisa roja, ganhou quem podia e, principalmente, quem quis mais.

Gabriel Galo é escritor. Texto publicado originalmente no site Papo de Galo e reproduzido com autorização do autor.