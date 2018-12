Crossfit, um esporte para todos

Se, quando ouve falar em Crossfit, você já pensa logo naquelas pessoas super saradas e fortes erguendo barras como se fossem gravetos, e morre de medo de se aventurar no esporte, eu te convido a reconsiderar. Talvez a minha história te dê um novo impulso para se permitir conhecer outra face do Crossfit.

Embora possa parecer contraditório, Crossfit é um esporte para todos. Baixos, altos, magros, gordos, pessoas com deficiência, jovens, velhos, qualquer pessoa pode (e eu diria que até deve) praticar Crossfit. Eu digo que parece contraditório porque as imagens que vemos do Crossfit, que geralmente são de competidores e eventos mundiais, mostram pessoas extremamente fortes, que parecem muito fora da nossa realidade diária.

O que é o Crossfit, afinal?

O Crossfit nasceu de uma mistura de esportes com o objetivo de treinar as pessoas para o que elas já fazem todos os dias. Como assim? Pense em todos os movimentos que você já tem que fazer, com menor ou maior grau de dificuldade, na sua vida: colocar algo em uma estante, erguer um móvel para limpar ou trocá-lo de lugar, carregar compras no supermercado. Para tudo precisa de ajuda? Depois do Crossfit, isso se torna fácil e natural. Essa é a ideia. E dá certo, viu?

A mistura de exercícios aeróbicos, ginásticos e de força que são feitos com poucos elementos, como caixas, bolas, halteres, nasceu em 2000 e pegou velocidade aqui no Brasil lá por 2009, só para contextualizar. Hoje, são mais de mil boxes, que é como se chamam as academias, só no Brasil.

O Crossfit, para quem não sabe, tem o nome registrado e é validado e fiscalizado pela Crossfit, empresa que fica em Santa Cruz, Califórnia. Pois, recentemente, eles mudaram as regras das competições internacionais, inclusive para dar mais valor aos praticantes do dia a dia dos boxes do que aos super mega atletas. Não que eles não vão mais existir. Atletas renomados são endeusados, vide a maravilhosa Broke Ence, que esteve recentemente no Brasil.

O que a minha experiência diz:

Crossfit é, sim, para todas as pessoas. Te dá empoderamento no dia a dia. Mas, para fazer bem feito, não se machucar e seguir os seus próprios objetivos, é preciso ter um certo cuidado. Conheça vários lugares, veja o que oferecem, conheça treinadores homologados e qualificados e escolha o lugar, e a pessoa que vai te treinar, conforme as suas metas pessoais. Não precisa entrar achando que vai ter que virar um super homem ou uma super mulher. Dá para praticar como esporte, dá para usar para emagrecer e ganhar massa magra, dá para fazer do seu jeito. É só ter essa consciência e se permitir escolher bem.

Super importante: o Crossfit é um esporte em grupo, mas que pode e deve ser adaptado para cada um dos integrantes. A barra pode ser feita com elástico, pulando da caixa ou só na força, como eu fiz recentemente, quando machuquei o pulso e não conseguia fazer o balanço do movimento original. Mas, para isso, é preciso ter um coach a fim de te ajudar, então, defina objetivos e se identifique com o professor. Crossfit é viciante porque tem essa coisa de ter sempre alguém te apoiando, te animando, você se sente vencendo obstáculos, melhorando em equilíbrio, força, agilidade, resistência cardiovascular. Afinal, a gente sempre tem algo a melhorar, certo?



Fernanda Surian é atleta de alta performance