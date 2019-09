Cruz das Almas abre concurso público com 145 vagas

A Prefeitura de Cruz das Almas, a 150 Km de Salvador, acaba de abrir concurso público com 145 vagas de nível superior, médio e fundamental. As oportunidades são para assistente social, auditor fiscal de tributos, nutricionista, pedagogo, professor, agente de trânsito e transporte, assistente administrativo, secretária escolar, auxiliar de creche, guarda municipal, agente de vigilância, merendeira, motorista, operador de motoniveladora e operador de retroescavadeira. As inscrições podem ser feitas até 2 de outubro, no site e www.fundacaocefetbahia.org.br/cruzdasalmas/2019/concursopublico/concurso.asp. A taxa de inscilção varia entre R$ 60 a R$ 80.

Remuneração e provas

De acordo com o edital, o salário inicial varia de R$ 998 a R$ 3.069,29. Para o cargo de auditor fiscal de tributos, a remuneração é de R$ 2.978,23 mais até 50% de gratificação. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá 40 questões de múltipla escolha. Haverá ainda prova de títulos para os cargos de nível superior. A prova será aplicada no dia 27 de outubro, em Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus.

Resultado

O resultado final do consurso da Prefeitura de Cruz das Almas será divulgado no dia 23 de dezembro. O certame tem prazo de validade de dois anos a contar da data de homologação do concurso, podendo ser prorrogado por igual período.