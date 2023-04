Cruzeiro atropela Minas se torna o maior campeão da Superliga

O Cruzeiro venceu o Minas por 3 sets a 0 na final da Superliga neste domingo, em São José dos Campos, e conquistou o seu oitavo título da competição. Com a vitória, a equipe se isolou na lista de maiores campeões e manteve sua dinastia. Nos últimos dez anos, o clube faturou sete títulos da liga. O oposto Wallace começou no banco e foi utilizado em momentos pontuais para ajudar a equipe, após conseguir uma liminar que anulou a suspensão sofrida por ele por incitar a violência contra o presidente Lula (PT).

Dominante do começo ao fim do jogo, o Cruzeiro não deu chance ao Minas e venceu os três sets. Apostando em bons saques e na ótima atuação do ponteiro Miguel López, autor de 22 pontos, as parciais foram 25/18, 25/19 e 25/20

É o quinto título conquistado pelo Cruzeiro na temporada. O clube, além da Superliga, também festejou o Mineiro, a Supercopa, a Copa Brasil e o Sul-Americano. Já o Minas amarga o seu terceiro vice-campeonato consecutivo. O time construiu sua hegemonia e parece que ela vai perdurar ainda bons anos

A partida também marcou a despedida de dois jogadores do Minas das quadras: o levantador William Arjona, campeão olímpico no Rio, e o oposto Leandro Vissotto, campeão mundial e vice olímpico em Londres. Quem retornou as quadras foi Wallace, que dividiu a arena São José entre vaias e aplausos no momento em que entrou em quadra e marcou o ponto da vitória do Cruzeiro.

O campeão olímpico ficou um período afastado do Cruzeiro depois de uma publicação em seu Instagram perguntando ao seguidores quem daria um "tiro na cara" do presidente Lula (PT). Depois, foi punido pelo Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB) com suspensão de todas as atividades relacionadas à COB, o que incluiria a disputa de competições nacionais.

O STJD do vôlei, contudo, fez outra interpretação do caso e concedeu a liminar que permitiu ao oposto participar do jogo. Apesar disso, o Cruzeiro estava relutante em utilizá-lo, diante da possibilidade uma possível punição futura. A decisão de ter Wallace em quadra foi tomada horas antes da partida.