Cruzeiro e Inter abrem disputa na semifinal da Copa do Brasil

Maior vencedor da Copa do Brasil, com seis taças, e atual bicampeão, o Cruzeiro inicia nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Mineirão, a busca por uma façanha: chegar à final do torneio pela terceira vez seguida, algo inédito no torneio.

Para isso, a Raposa vai ter uma missão difícil contra o Internacional no primeiro jogo da semifinal. Vivendo uma má fase, a equipe vem de derrota de 2x0 no clássico para o Atlético-MG e viu o técnico Mano Menezes colocar seu cargo à disposição da diretoria.

Mantido no posto e com a confiança do grupo, Mano vai poder contar com o meia Robinho, recuperado da dor na panturrilha. Ele era a principal dúvida do Cruzeiro para o confronto com os gaúchos.

Do lado do Internacional, a aposta é na boa fase da equipe. Depois de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o colorado passou também pelo Nacional-URU e se garantiu nas quartas de final da Copa Libertadores.

“São 11 contra 11. O Cruzeiro é um clube de tradição e camisa. Quando entra lá, não tem fase. Quem se dispõe a fazer, tem muita entrega, raça, é futebol de bola no pé. Faremos nossa parte. Sabemos que o Inter é capaz. Há milhões de colorados que confiam em nós. Daremos nosso melhor”, afirmou o goleiro Marcelo Lomba.

O duelo de volta entre Cruzeiro e Inter será no dia 4 de setembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Quem passar vai pegar, na decisão, o vencedor de Grêmio e Athletico-PR. A partida de ida será no dia 14, já que o Furacão está no Japão, onde disputa nesta quarta, às 7h (horário de Brasília) a antiga Copa Suruga.