Cruzeiro vence Grêmio por 1x0 e Bahia se mantém líder da Série B

O Bahia segue na liderança da Série B. Neste domingo (8), o tricolor poderia ter sido ultrapassado em caso de vitória elástica de Cruzeiro ou Grêmio - que se enfrentaram no estádio Independência -, mas a Raposa venceu por apenas 1x0 e o Esquadrão se manteve no topo do Brasileirão.

O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o lateral Rodrigo Ferreira, do Grêmio, mandou contra o próprio patrimônio e deixou o Cruzeiro em vantagem.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 13 pontos e se igualou ao Bahia, mas o tricolor leva vantagem no saldo de gols (7 contra 3). O time mineiro aparece na segunda colocação, seguido por Sport, com 11 pontos, e Grêmio, com 10.

A sexta rodada da Série B será finalizada nesta segunda-feira (9), com o confronto entre CRB e Sampaio Corrêa, que estão na zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do Esquadrão no torneio será no domingo (15), quando visita o Vasco, em São Januário, pela 7ª rodada. Antes, o tricolor encara o Azuriz-PR, nesta terça-feira (10), às 20h30, em Pato Branco-PR, pela Copa do Brasil.