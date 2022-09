Cruzeiro vence Vasco e confirma acesso à Série A matematicamente

A matemática confirmou nesta quarta-feira (21) o que todos já sabiam: o Cruzeiro jogará a Série A do Brasileirão em 2023, após três temporadas ausente. A confirmação do acesso se deu na vitória sobre o Vasco por 3x0 em Belo Horizonte.

A festa começou antes mesmo do jogo. Mineirão lotado; mosaico na arquibancada com imagem de Ronaldo, ídolo que comprou o clube neste ano; e o DJ Ronald, filho do Fenômeno, comandando o som. Em campo, o time precisava ganhar para chegar a 68 pontos e festejar o acesso com incríveis sete rodadas de antecedência. Conseguiu facilmente.

O volante Machado fez o primeiro gol aos 24 minutos, contando com erro na saída de bola vascaína e desvio em Danilo Boza no chute de fora da área. Edu, aos 14 do 2º tempo, e Luvannor, aos 40, completaram o placar.

Líder disparado, o Cruzeiro abriu 23 pontos de vantagem para o Londrina, quinto colocado e que ainda tem oito partidas a fazer. Como uma delas é um confronto direto contra o Vasco (na próxima rodada), que tem 48 pontos e ocupa a quarta colocação, um deles não tem mais condição de alcançar o time mineiro mesmo que ambos ganhem todos os jogos restantes.