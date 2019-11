Cruzeiros: vem novo recorde aí

Salvador baterá mais um recorde na atração de turistas neste verão. Pelo menos no que depender das perspectivas trazidas com a nova temporada cruzeiros marítimos que se inicia no feriado dessa sexta-feira (15/11) e segue até 18/4/20. O ponto alto será na terça-feira de carnaval (25/2/20), quando pela primeira vez quatro navios estarão ancorados simultaneamente no porto da cidade. Até então, o número máximo de atracações simultâneas era de três cruzeiros. Mas este não é o único número que cresce em relação a temporadas passadas. Na desteano (novembro a abril) serão 63 escalas no Porto de Salvador, contra 50 na temporada 2018/2019, e 49 na 2017/2018.

A estimativa da Contermas, empresa que administra o Terminal de Passageiros do Porto de Salvador, é a de que 170 mil visitantes passarão por Salvador via cruzeiros marítimos. Este número foi de 151.622 na temporada anterior e de 141.500 na de 2017/2018. Proporcionalmente, o aumento do número de escalas é de 26% frente a temporada 2018/2019, e de 28,6% em relação à de 2017/2018. Em termos de passageiros, o aumento é de 12,12% em relação à temporada 2018/2019 e de 20,14% em comparação à de 2017/2018.

Gasto médio

Segundo a Contermas, em média, cada navio permanece 10 horas em Salvador, e cada turista que aporta por aqui gasta, também em média, R$ 500 na cidade. A empresa afirma que está em articulação com diversos órgãos públicos – como as secretarias municipal e estadual de turismo, de segurança pública e a Transalvador para fazer o melhor receptivo possível, incluindo a garantia de fluidez do tráfego na região do Comércio, queixa frequente de muitos dos turistas que desembarcam em Salvador via cruzeiro marítimo.





Budweiser vai construir parque eólico na Bahia

A cervejaria Budweiser vai utilizar 100% de energia limpa em todas as suas operações de produção e distribuição no brasil até 2022. E essa política da empresa vai beneficiar duplamente a Bahia. O primeiro impacto se dá porque a planta da Ambev de Camaçari será abastecida 100% por energia renovável. Mas o maior impacto se dará pela construção de um parque eólico no estado. O empreendimento – cujo local exato não foi anunciado – ocupará 1.600 hectares, terá potência superior a 80 MW e será fruto de parceria com a Casaforte Investimentos. A previsão é que ele fique pronto no início de 2022 e abasteça 100% das cinco cervejarias que produzem Budweiser no país. Com essa iniciativa, no total, 20 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) deixarão de ser emitidas a cada ano. Para se ter uma dimensão do que representa essa quantidade, ela equivale à retirada de circulação de 35 mil carros das ruas no mesmo período. “A Bud nasceu da ambição e da liberdade, há mais de 140 anos, e sempre foi reconhecida pelo seu pioneirismo – o que move a marca até hoje. E ser 100% produzida e distribuída com energia limpa traduz o valores de Bud da melhor forma: trazendo uma novidade para o meio cervejeiro do país e abrindo caminhos para um futuro melhor, mantendo sua essência”, afirma Bruna Buás, diretora de marketing de Budweiser.





CDL prepara campanha de Natal

A Black Friday se consolidou como uma das mais importantes datas do varejo brasileiro. Inicialmente era uma data do comércio on-line, mas o sucesso levou a data também para as lojas físicas. Este ano, inclusive, é esperado que as vendas nos dois canais (físico e digital) sejam equivalentes. O comércio de rua de Salvador não preparou nenhuma campanha específica para a Black Friday. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL-Salvador), Alberto Nunes, o varejo local vai repetir a experiência de anos anteriores e lançar a campanha Natal de Luz e Prêmios, para estimular as vendas de dezembro como sorteio de carros e motos. A CDL, inclusive, já está cadastrando lojas interessadas em aderir à campanha. Nunes afirmou que a expectativa para este final de ano é a de que as vendas cresçam 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A Black Friday e a Cyber Monday (oferta para queimar estoques não vendidos na Black Friday) estão incluídas no que chama de final de ano.

Eletrônicos

Segundo pesquisa do aplicativo de comparação de preços Zoom, o tíquete médio da Black Friday será de R$ 1 mil. Na Bahia, segundo a mesma pesquisa (dados até 31 de outubro), os itens mais desejados pelos consumidores são: Celular e Smartphone, TV, Notebook, Guarda-roupas, Geladeira, Fogão, Tênis, Bicicleta, Ar condicionado e Lavadoura de roupas.



Salão Imobiliário terá 1,5 mil unidades a venda

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA) realiza a 12ª edição do Salão Imobiliário, de 21 a 24 de novembro, no 2º piso do Shopping da Bahia. Nessa edição serão disponibilizadas mais de 1.500 unidades residenciais, entre imóveis prontos, em construção, lançamentos e lotes, desde opções econômicas até alto padrão. “O Salão Imobiliário visa agregar diferentes perfis de compradores, com foco na diversidade”, destaca o presidente da ADEMI, Cláudio Cunha. Para não perder negócio, o evento vai contar com a participação da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Passa assinatura do contrato é importante levar comprovante de residência, RG, e os três últimos contracheques, além de certidão de casamento.





Alô Bebê inaugura em Salvador sua primeira operação no Nordeste

Maior varejista brasileira do segmento materno infantil, a Alô Bebê inaugura no próximo dia 22 sua primeira operação no Nordeste no Salvador Shopping. A loja terá 42 funcionários e vai ocupar m uma área de venda de 890m2. “Estamos sempre buscando novas praças e novas oportunidades. Recebemos inúmeras solicitações em nossas redes de clientes do Nordeste. Estamos muito otimistas com a abertura dessa unidade em Salvador. É uma capital importante, com um mercado em crescimento onde podemos ter grande sucesso. Entendemos que ter uma loja Alô Bebê na Bahia é uma experiência única para famílias, que poderão ver, in loco, todos os diferenciais dos produtos, desde qualidade, segurança e inovação, em um único espaço”, afirma Fabiana Milan – Gerente de Marketing da Alô Bebê. Atualmente a rede possui 31 lojas.









FIQUE POR DENTRO

MENTORIA - ONGs de todo o País que criam oportunidades para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade já podem se candidatar ao processo seletivo do Programa VOA, da Cervejaria Ambev, para receber mentoria em gestão de recursos e processos. A iniciativa, criada em 2018 pela cervejaria, é gratuita e ajuda organizações dessa natureza a se estruturar melhor e ampliar seu impacto na sociedade. As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa. Para escolher as ONGs que irão participar do programa, a seleção irá priorizar aquelas que contribuem para a geração de oportunidades em educação, emprego e renda, aliados a critérios como potencial de impacto social nas novas gerações, visão de futuro e comprometimento.



PATENTE VERDE - Uma inovação tecnológica criada por pesquisadores da Natura e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) recebeu a primeira Patente Verde dedicada a uma empresa de cosméticos no Brasil. Trata-se da utilização de resíduos de ativos da biodiversidade Amazônia, obtidos da extração do óleo de oleaginosas, como murumuru, andiroba e castanha, como insumos de produção da companhia. Anteriormente, a biomassa gerada como resíduo era utilizada para compostagem de solo e agora finaliza seu curso dentro da lógica da economia circular. Rica em carboidratos, fibras e lipídeo, o material agora passa a ser inserido em um novo produto com benefícios comprovados para a pele, graças ao novo ativo biotecnológico. A novidade será lançada ao consumidor em 2020.



FERA PALACE - Quem ainda não teve a oportunidade de se hospedar no Fera Palace, em Salvador, poderá aproveitar a Black Week para garantir a estadia e curtir a primeira festa de Réveillon que será realizada no hotel. Vai ser concedido desconto de 15% para quem efetuar a reservar no período de 25 a 29 de novembro. A ação será válida somente através do site do hotel para o mínimo de duas noites e hospedagem no período de 1° a 27 de dezembro. Para ter direito ao desconto será necessário colocar o código promocional BLACKFERA no momento da reserva. Os ingressos para a primeira festa de Réveillon do Fera Palace também terão 15% de desconto durante a Black Week. Também devem ser adquiridos no período de 25 a 29 de novembro com o código BLACKFERA pelo site do Sympla https://www.sympla.com.br/reveillon-fera-de-todos-os-santos__677564 . A festa será no formato all inclusive, com DJs e espetáculo de fogos no rooftop com vista para a Baía de Todos-os-Santos.



INTERNACIONALIZAÇÃO - A WM Engenharia, empresa baiana que atua na área da construção civil, participou da principal feira de construção do mundo, a Batimat Internacional, realizada em Paris, na França, entre os dias 4 e 8 de novembro. O evento, que reuniu cerca de 3 mil pessoas por dia de mais de 100 países diferentes, acontece a cada dois anos e traz a maior mostra de equipamentos de construção, materiais e serviços da indústria. Durante a feira, Wendel Miranda, diretor-executivo da WM Engenharia, firmou contato com empresas do ramo da construção civil do Oriente Médio, que tem grandes interesses no mercado brasileiro, com foco na expansão em tecnologia, inovação e investimentos para compra de equipamentos. A expectativa da WM Engenharia é aumentar em 30% os lucros com as parcerias estrangeiras. O próximo evento internacional que a empresa irá participar será em Xiamen, na China, em 2020, na China Xiamen International Stone Fair, em busca de novas parcerias