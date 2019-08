CSA consegue empate com o Cruzeiro no último minuto de jogo

O CSA conseguiu arrancar um empate com Cruzeiro no Rei Pelé, em Alagoas, no apagar das luzes. Após ver a Raposa passar grande parte do duelo na frente, desde os 10 minutos de partida, os donos da casa conseguiram fazer o 1x1 no último minuto na noite deste domingo (25) e ganhar mais um ponto na tabela, chegando aos 12.

Fred foi quem abriu o placar. Orejuela recebeu na ponta direita, dominou e mandou para a grande área. Thiago Neves subiu, cabeceou, Jordi espalmou e o camisa 9, pegando o rebote, anotou.

É a segunda vez que o atacante balança as redes após a chegada de Rogério Ceni - também deixou o dele na partida de estreia do técnico, na rodada anterior, contra o Santos, que teve vitória de 2x0. Antes disso, tinha passado por um jejum de 16 jogos sem marcar.

Quando parecia que a partida já estava decidida, veio o empate. Aos 48 do segundo tempo, Apodi aproveitou uma sobra, chutou torto, a bola bateu em Fabrício Bruno e foi para o fundo da rede.

O Cruzeiro agora chegou ao seu 21º jogo sem vencer longe de casa. A última vez que ganhou como visitante foi dia 3 de junho do ano passado, contra o Ceará.