CSA e Ferroviário vão à fase de grupos da Copa do Nordeste

Além do Vitória, outras duas equipes conquistaram a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste neste domingo (8). Ambos em cobranças de pênaltis.

O CSA levou a melhor sobre o América-RN, após empate por 0x0 no tempo normal. Os alagoanos venceram por 5x4 nas penalidades.

No Batistão, em Aracaju, o Confiança também empatou por 0x0 com o Ferroviário. Os cearenses venceram por 5x4, nos pênaltis, e ficaram com a vaga.

Resta apenas mais uma vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Ela será decidida entre Santa Cruz e Botafogo-PB, que se enfrentam na noite deste domingo, no Arruda, em Recife.