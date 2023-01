CSA, Santa Cruz e Ferroviário vão à fase de grupos da Copa do Nordeste

Além do Vitória, outras três equipes conquistaram a classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste neste domingo (8), quando foi disputada a segunda fase preliminar. Duas delas em cobranças de pênaltis.

O CSA levou a melhor sobre o América-RN, após empate por 0x0 no tempo normal no estádio Gerson Amaral, em Corurupe, interior de Alagoas. Os alagoanos venceram por 5x4 nas penalidades.

No Batistão, em Aracaju, Confiança e Ferroviário também empataram por 0x0. Os cearenses venceram por 5x4, nos pênaltis, e ficaram com a vaga.

A última vaga para a fase de grupos ficou com o Santa Cruz, que derrotou o Botafogo-PB por 2x1, no Arruda, em Recife. Michel Douglas e Anderson Ceará marcaram os gols do Santa, e Lucas Barboza descontou.