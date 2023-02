CSA x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de três jogos seguidos pelo Campeonato Baiano, o Vitória volta suas atenções para a Copa do Nordeste. O Leão vai encarar o CSA neste domingo (5), pela 2ª rodada da competição regional. Após estrear com um empate em 1x1 com o Santa Cruz no Barradão, o rubro-negro vai atrás dos primeiros três pontos no torneio. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

CSA x Vitória terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol, o PPV da Copa do Nordeste, disponível na SKY, Claro TV e DGO (antigo Directv Go). A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

CSA: Dalberson; Everton Silva, Thales, Xandão e Pará; Bruno Matias, Guilherme Rend e Tomas Bastos; Robinho, Kaio Nunes e Rodriguinho. Técnico: Bebeto Moraes (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo (Dalton), Railan, Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres; Gegê, Léo Gamalho (Tréllez) e Dibble. Técnico: João Burse.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Gilberto Rodrigues Castro Júnior, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior e Karla Renata Cavalcanti de Santana (trio de Pernambuco).