Cuba vai começar teste em humanos da sua vacina contra covid-19

Cuba inicia na semana que vem os ensaios clinicos em humanos do seu projeto de vacina contra a covid-19, segundo informaram na terça (18) as autoridades sanitárias do país. A previsão é que os resultados comecem a ser divulgados em fevereiro do ano que vem.

Foi autorizado início dos ensaios em 676 pessoas entre 19 e 80 anos. O recrutamento de candidatos começa no próximo dia 24 e vai seguir até outubro.

Os voluntários não devem ter "alterações clínicas significativas" e devem dar autorização por escrito para receber a dose.

A conclusão do estudo está prevista para 11 de janeiro, com resultados prontos em 1º de fevereiro e publicados em 15 de fevereiro.

O presidente do país, Miguel Díaz-Canel, afirmou em maio que Cuba iria buscar sua própria vacina independente do desenvolvimento em outros locais. "Embora haja vacinas de outros países, precisamos das nossas para ter soberania", afirmou, na ocasião. A vacina cubana foi batizada de Soberana 01.

As autoridades russas, único país até agora a registrar uma vacina contra a covid-19, chegaram a manifestar intenção de produzí-la em Cuba, mas a ilha até agora não comentou o tema.

Cuba conseguiu conter a pandemia. Até o início desta semana, tinha oficialmente mais de 3,4 mil casos e 88 mortos. Houve, contudo, um surto recente em Havana, que levou as autoridades a reforçar a necessidade das medidas de prevenção.