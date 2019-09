Cuca pede demissão e não é mais o técnico do São Paulo

Cuca não é mais o técnico do São Paulo. Após perder por 1x0, em casa, no Morumbi, para o Goiás, na última quarta-feira (25), o treinador pediu demissão. O clube até tentou reverter a decisão e convencer o profissional a ficar, mas ele estava certo de que não conseguia mais evoluir e optou por deixar o time. O provável é que o coordenador Vagner Mancini assuma o comando.

Cuca deixa o São Paulo com 47,4% de aproveitamento em 26 jogos - foram nove vitórias, dez empates e sete derrotas. A pressão foi crescendo nos últimos seis confrontos pelo Brasileirão, já que, dos 18 pontos que estavam em jogo, o grupo só conseguiu cinco. Foram três derrotas (Goiás, Internacional e Vasco), dois empates (Grêmio e CSA) e somente uma vitória (Botafogo).

O São Paulo sonha com um lugar no top 3 da tabela do Brasileirão, mas amarga, por enquanto, apenas a 6ª colocação. Tem 35 pontos, contra 48 do líder, Flamengo. Ainda havia uma meta de fechar o primeiro turno com 38 pontos, mas terminou com 32. Isso em meio às badaladas contratações de Alexandre Pato, Pablo, Daniel Alves e Juanfran.

O time paulista já teve cinco técnicos em 2018: Dorival Júnior, Diego Aguirre, André Jardine, Cuca e o próprio Vagner Mancini, como interino. Seu próximo compromisso é, justamente, contra o Flamengo, no Maracanã - onde o carioca tem 100% de aproveitamento.

Se Mancini, de fato, assumir, já tem duas baixas confirmadas: Toró (com lesão na coxa esquerda) e Alexandre Pato (estiramento na coxa direita). Por outro lado, Hernanes já cumpriu suspensão e pode atuar.