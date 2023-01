CUFA e Frente Nacional Antirracista lançam campanha para construir polos de saúde para Yanomamis

Convocada pela CUFA Roraima, que já atua na região há mais de 10 anos, uma missão capitaneada pela Central Única das Favelas (CUFA) e pela Frente Nacional Antirracista lançou a campanha Favelas com Yanomamis. A motivação da campanha foi o diagnóstico que além da fome, outro grande problema enfrentado pela região é falta de acesso à saúde, já que esses povos se encontram a mais de uma hora de avião da capital Boa Vista.

Com isso, a CUFA e a Frente Nacional Antirracista pretendem construir dois polos de saúde, um em Surucucu, região com muita concentração de Yanomamis, e outro em um local que ainda será definido, para atender a população Yanomami e outros indígenas que não conseguem ter acesso aos centros hospitalares da capital, mobilizando parceiros e a sociedade civil com o objetivo de arrecadar R$ 3 milhões para o projeto.

“Ao chegar nos locais, antes da fome, foi detectado que a saúde indígena, segundo os próprios que conversamos, está precária há muito tempo, junto a isso as mudanças climáticas que devido as chuvas intensas, impedem de uma produção de alimentos autônoma e compromete a nutrição, principalmente de crianças e idosos, já que a prioridade pela logica indígena são dos homens que saem para caçar, das mães que cuidam das crianças e das aldeias e somente depois as crianças”, explicou Kalyne Lima, copresidente da CUFA.

A mobilização para a arrecadação acontecerá até o dia 27 de fevereiro, com a previsão da pedra fundamental ser lançada no dia 1º de março. Os canais para doações para o novo programa são o pix doacoes@cufa.org.br, a vakinha virtual disponível neste link e o site da campanha.

“A questão da fome é algo que agrava todas as situações e produziram as cenas que chocaram a todos nós. A questão do acesso é outro desafio que se impõe, já que em alguns locais só é possível o acesso por via aérea, como foi caso da nossa visita”, disse Preto Zezé, copresidente da CUFA.