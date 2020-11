O candidato à Prefeitura de Cuiabá pelo Podemos e atual vereador no município, Abílio Júnior, disputa o segundo turno das eleições com o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, Emanuel Pinheiro. Com 100% das sessões apuradas, Abílio teve 33,72% dos votos válidos, enquanto Almeida recebeu 30,64%.



Na sequência estão Gisela Simona (Pros), com 19,42% dos votos, Roberto França (Patriota), 9,49% e Julier (PT), 3,13%.