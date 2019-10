Cuiabá demite treinador após derrota para o Vitória

O técnico Itamar Schülle deixou o cargo de técnico do Cuiabá neste sábado (12). Após a derrota para o Vitória por 3x1 na noite de sexta-feira, na Arena Pantanal, a diretoria e o treinador chegaram a um comum acordo para o encerramento do vínculo.



Também deixam o clube o auxiliar Lucas Isotton e o preparador físico Carlos Gamarra. A diretoria ainda não definiu quem comandará o time no próximo jogo, contra o Sport, segunda-feira, no Recife, pela 29ª rodada da Série B. A equipe mato-grossense ocupa a 12ª posição na tabela, com 36 pontos, e não vence há quatro partidas.



Itamar comandou o Cuiabá em 96 jogos, com 51 vitórias, 24 derrotas e 21 empates. Ele conduziu o time do Mato Grosso ao acesso para a Série B do Brasileiro e conseguiu o bicampeonato estadual de forma invicta.



A diretoria do Cuiabá reconheceu todo o trabalho e conquistas do técnico em sua passagem pelo clube. No histórico, o treinador obteve o acesso à Série B, o vice do Campeonato Brasileiro Série C, os dois títulos Mato-grossense de forma invicta e as mais de 50 vitórias conquistadas.



"O Cuiabá agradece ao treinador e à sua comissão técnica e lhes deseja sucesso no prosseguimento de suas carreiras", comunicou o clube em suas redes sociais.