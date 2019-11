Cuiabá é campeão da Copa Verde em final com pênalti 'estiloso'

O Cuiabá é bicampeão da Copa Verde, e o título foi conquistado na noite de quarta-feira (20) com uma dose extra de emoção. Após perder na Arena Pantanal por 1x0, no jogo de ida, o tiem do Mato Grosso sofreu muito para devolver o mesmo placar, no Mangueirão, em Belém, com gol marcado por Paulinho nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, que levou a disputa da taça para os pênaltis. Nas cobranças, levou a melhor por 5x4.

Uma das penalidades viralizou nas redes sociais por causa do estilo do jogador Caíque, do Paysandu, que tomou grande distância, foi andando até a bola, fez pose e chutou para fora. A disputa estava em 4x4 e, se ele fizesse o gol, a equipe paraense seria campeã porque Ednei havia perdido pelo Cuiabá logo na primeira batida. Nas cobranças alternadas, Felipe Marques colocou o Cuiabá na frente e Nicolas chutou no travessão. Veja o lance no vídeo abaixo:

Esse é o estilo do Caíque, ele vai andando, andando, andando....



VAMO VE O CAÍQUE

PRA BOLA

DISPARO E É GOOOOOOONÃO NÃO NÃO PRA FORAAAAAAAAAAAAAAAAA#CopaVerde pic.twitter.com/TgzIMwk67V — #ETCéMengão (@epictimechat) November 21, 2019

O Cuiabá conquistou o seu segundo título da Copa Verde - o outro foi em 2015 - e igualou o feito do Paysandu, que levantou a taça em 2016 e 2018. Os outros campeões do torneio são o Brasília, em 2014, e o Luverdense, em 2017.Além do título, o time mato-grossense garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020. Fora isso, levou uma premiação de R$ 2,5 milhões.

O técnico do Cuiabá é Marcelo Chamusca, que começou a temporada no Vitória e depois passou pelo CRB. Ele chegou ao clube em outubro. Curiosamente, Chamusca era técnico do Paysandu na final da Copa Verde em 2017 e perdeu o título para o Luverdense no mesmo estádio Mangueirão.