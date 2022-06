Cuidado e Redução de Danos vira coisa de cinema em documentário do Corra pro Abraço

Referência internacional no campo das políticas sobre drogas, o Programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, terá sua história contada em um mini-documentário.

O pré-lançamento acontece na quinta-feira (30), às 15h, na Sala Walter da Silveira, nos Barris. O evento é restrito a um grupo de convidados composto pela equipe do programa, assistidos e a rede de serviços que atuam em conjunto na cidade de Salvador.

O documentário “Corra pro Abraço - Ação Pública de Redução de Danos e Garantia de Direitos para Populações Vulneráveis” é realizado pela Saturnema Filmes - produtora de cinema protagonizada por jovens negros de Salvador.

O objetivo é de compartilhar as estratégias e metodologias do programa para que a tecnologia social do Corra pro Abraço possa inspirar outras iniciativas e políticas públicas no Brasil e no mundo. O filme só entrará em cartaz depois das eleições, em respeito à legislação eleitoral.

O Programa Corra pro Abraço é uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia, através da Superintendência de Política sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis (Suprad) da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), que tem como objetivo promover cidadania e garantir direitos de pessoas que fazem uso abusivo de drogas em contextos de vulnerabilidade, ou afetadas por problemas relacionados a criminalização das drogas.

Baseado nas estratégias de Redução de Danos físicas e sociais, o Programa aproxima seus beneficiários das políticas públicas existentes, uma vez que o estigma e as desigualdades interferem em suas capacidades de busca, acesso e acolhimento pelos serviços públicos, prioritariamente nas áreas de saúde, assistência social, educação e justiça.