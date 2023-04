Cuidado para não ser um colega de trabalho horrível

Colegas de trabalho que surrupiam objetos, que deixam o ambiente sujo, que ocupam mais espaço do que deviam, os fofoqueiros, aqueles que vivem observando os outros trabalharem, ou os que aproveitam a ausência da liderança direta para mostrar os piores comportamentos. Para fazer uma análise profunda dos pesadelos do escritório, o site de aconselhamento de carreira ResumiLab examinou as experiências de mais de mil profissionais que traçaram os comportamentos mais lamentáveis entre os colegas de trabalho.

No levantamento, oito em cada 10 pessoas admitem ter um colega que, por variados motivos, pode ser descrito como horrível. Ser fofoqueiro é a pior característica de personalidade, enquanto culpar os outros por seus próprios erros é o pior comportamento relacionado ao trabalho que um colega pode ter.

Cerca de 80% confrontaram colegas sobre seus péssimos traços de caráter, enquanto 84% discutiram comportamentos ruins no local de trabalho com seus colegas. Para 58% dos entrevistados seus colegas são irritantes em casa ou no escritório e 83% admitem que os comportamentos ruins dos colegas afetam negativamente seu trabalho.

Escuta atenta

Gerente da Comunidade para ResumeLab BR Nicole Ostrowska afirma que os resultados da pesquisa devem encorajar os gerentes de um negócio a praticar a escuta atenta. Ela acredita que é importante investigar a origem de um comportamento, procurando identificar possíveis lacunas na própria comunicação e saber compartilhar conhecimentos e experiências.

Nicole Ostrowska destaca o valor de uma escuta atenta para identificar a origem de queixas e reclamações no ambiente de trabalho (Foto: Acervo pessoal/Instagram)

“Se funcionários estão descontentes, o papel do gerente começa com a promoção do trabalho colaborativo e a valorização das contribuições de cada um. A prática da autorreflexão também deve ser exercida pelos gerentes”, pontua.

Para Nicole, um dos aspectos mais significativos da pesquisa- realizada em Janeiro - residiu no fato pessoas não terem medo de lidar com ruínas comportamentais, que colegas infernais existem, assim como os desafios de relacionamentos no trabalho.

“O importante é que a maioria das pessoas procura resolver esses problemas, seja evitando os colegas com hábitos ruins, ou abrindo uma conversa honesta que ao menos promova uma autorreflexão”, diz.

Ela lembra que outra estratégia importante e altamente adotada é trazer o problema ao gerente. “Se isso for tratado no espaço adequado, de forma compreensiva e com respeito, todos saem ganhando”, acredita.

Com uma larga experiência em gestão de pessoas, a psicóloga Carmen Rezende diz que quando o assunto são as fofocas, o combate mais assertivo é a empresa ter sempre uma comunicação clara e objetiva dos rumos que a empresa e o setor estão tomando, pois isso inibe comportamentos de boatos e engaja o colaborador a ter mais responsabilidades com sua atividade. “Tendo transparência com a equipe faz o engajamento aumentar e consequente queda de comportamentos de falta de comprometimento”, sugere.

Gestão responsável

Carmen Rezende enfatiza que, para se ter um ambiente harmonioso no trabalho, é fundamental que o gestor se posicione na contratação, trazendo pessoas alinhadas à cultura organizacional e sempre tendo uma comunicação clara e não violenta com seu time.

“Pessoas com metas em comum tendem a ter menor conflitos entre si e uma forma eficiente de reter bons profissionais na empresa é estabelecendo uma rotina de visibilidade, celebração e reconhecimento do trabalho realizado”, ensina.

Carmen Rezende destaca a importância de uma política organizacional que contemple a qualidade de vida e o bem estar do colaborador (Foto: Acervo pessoal)

Ela diz que uma outra forma de manter o ambiente harmônico é demonstrando, com clareza, um plano de carreira para as pessoas do time. “Motivação vem muito de oportunidade de crescimento e aperfeiçoamento”, complementa a psicóloga, destacando que o setor de Recursos Humanos tem o papel de pensar e executar planejamentos de programas que promovam a qualidade de vida e bem-estar do funcionário, incentivando-os a uma cultura de integração com a família e com atividades que tirem a pressão do trabalho diários.

Com uma postura bem próxima, Nicole Ostrowska reforça a importância de tomar medidas que neutralizem os comportamentos tóxicos dos funcionários. “Uma empresa que incentiva a conversa entre os funcionários, com base em compartilhar experiências e ideias, está meio caminho andado, aliado a isso, os gerentes precisam estar prontos para uma escuta atenta”, complementa a representante da ResumiLab.

Nicole reconhece o impacto do comportamento ruim para promover demissão. “O que mais contribui é reconhecer as contribuições individuais de cada colaborador e assim engajá-los nos objetivos da empresa. Dando voz aos colaboradores, o líder coordena e organiza as ideias do grupo, em vez de ditar os termos”, pontua.

A psicóloga salienta que um sinal claro de que o ambiente de trabalho está adoecido pode ser percebido quando a equipe se preocupa mais com assuntos paralelos do que com o trabalho em si. “O colaborador que sempre está inserido na divulgação de informações duvidosas e não checadas e que não faz nem do problema, nem da solução precisam ser vistos com atenção para uma mudança de comportamento”, finaliza.





10 piores características do colega de trabalho



1. Ser fofoqueiro

2. Mentir ou “contar histórias”

3. Ter uma atitude negativa em relação a tudo

4. Compartilhar informações privadas em excesso

5. Reclamar de tudo

6. Ser barulhento

7. Ser autoritário ou arrogante

8. Ser um sabe-tudo

9. Ficar intimidando os outros

10. Falta de higiene pessoal



Piores comportamentos

1. Culpar os outros por seus próprios erros

2. Estar sempre atrasado

3. Passar as responsabilidades para outros

4. Tomar o crédito pelo trabalho dos outros

5. Interromper o trabalho dos outros

6. Microgerenciar as pessoas

7. Evitar o trabalho

8. Ausências frequentes

9. Modos ruins na cozinha