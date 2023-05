Cuidando do câncer, Preta Gil se pronuncia pela primeira vez sobre separação

Se cuidando e tratando de um câncer, a cantora Preta Gil se pronunciou pela primeira vez sobre a separação, mesmo de forma bem sucinta. Longe do ex-marido, Rodrigo Godoy, a famosa resolveu comentar sobre as situações que andou vivendo nos últimos dias.

Nesta segunda-feira (23), Preta disse que vem enfrentando momentos difíceis e turbulentos em meio ao tratamento contra o câncer no intestino. Com o retorno ao trabalho, ela decidiu conversar com os seguidores.

"Hoje voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões, kkk (sic). Mas sério, depois de tantos meses parada sem pensar em trabalho, não porque queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e separação tudo ao mesmo tempo. Um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho", comentou.

Em seguida, ela disse que um dos motivos para retomar a rotina de trabalho é que algumas pessoas que estão passando por radio e quimioterapia, vão fazer o procedimento e voltam para trabalhar.

"Semana passada uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer a radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e, conversando com a minha psicóloga, resolvi voltar aos poucos", explicou.

A separação entre Rodrigo e Preta ocorreu após fotos do empresário com a stylit da cantora vazarem nas redes sociais. Ele fechou o perfil do Instagram e censurou os comentários.

(Reprodução / Redes sociais)