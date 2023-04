Cuide de você

Às vezes, o que falta é você acreditar no seu potencial, na sua força e na sua energia. A gente procura tanto apoio nos outros, a validação dos outros e esquece que a força que move o nosso coração vem do nosso próprio coração. Vem do amor que nos motiva a ser melhores, da vontade de aprender com os erros para recomeçar.

Tudo começa a fluir melhor quando a gente percebe que precisa cuidar das nossas engrenagens para fazer a locomotiva se movimentar bem. Acredite, por mais que venham os amores, os encontros, os sonhos, as pessoas importantes que mudam nosso destino, você é o melhor e mais importante projeto que você vai trabalhar na sua vida.

Então, não negligencie a si mesmo. Não se deixe de lado. Não deixe esse projeto lindo para depois. Comece a se cuidar hoje, olhe para você e perceba o quão incrível, gigante, bonita ou bonito você é. Quando você se olhar com carinho, respeitar a si mesmo, amar as suas vivências, histórias e recomeços, todos percebem. Todo mundo nota. E todos passam a te respeitar. Não abra mão disso!