Culto é interrompido após chefe do tráfico pedir benção durante operação; assista

Fiéis de uma igreja evangélica tiveram de interromper suas orações após traficantes pedirem, encarecidamente, que o pastor fizesse uma oração forte para o chefe da quadrilha enquanto ocorria uma operação policial no local.

Tudo aconteceu na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro e, de acordo com o site O Dia, a filmagem realizada no último dia 30 de junho. Diversos traficantes, fortemente armados, entraram no templo para fazer o pedido inusitado para o chefe, identificado como T-Rex, aliado de Marcos Vinícius do Santos, o Chapola, líder do tráfico do Morro do Dendê.

O batalhão, no dia da filmagem, fazia uma operação com apoio do Bope e BAC (Batalhão de Ações com Cães). Após a oração, três suspeitos foram presos, mas os procurados, T-Rex e Chapola, não foram encontrados.

Na gravação, é possível ver um dos integrantes pedir a benção. "Pastor, com todo respeito, nós tá passando por uma dificuldade, os cara tá querendo invadir a nossa comunidade. Nós queria uma oração para o nosso chefe aqui, porque o bagulho tá doido. Nós tá querendo uma ajuda de vocês aí, tá entendendo? A gente passa maior dificuldade na comunidade, mas ninguém respeita nós no bagulho, tá ligado? Tem como fazer uma oração aí, pastor?", disse.

Em outro momento, outro homem é repreendido pelo colega de facção."Coé menor, atividade aí, com todo o respeito, vamos tirar a arma da igreja aqui", comentou o integrante, pegando o fuzil.