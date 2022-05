Cultura Inglesa Festival terá programação em Salvador

O Cultura Inglesa Festival chega nesta quarta (4) à 25ª edição e pela primeira vez acontecerá também em Salvador. A montagem A Desafortunada História de Julieta e Romeu, da companhia Ateliê Voador, foi premiada no edital do Festival e estreia no próximo dia 19, na Sala do Coro do TCA. A temporada segue até o dia 12 de junho, de quinta a domingo, com entrada gratuita. A direção e a dramaturgia são de Djalma Thürler.

Dez produtos do território nacional foram premiados no edital e este é o único projeto baiano selecionado. "Esta obra foi selecionada ainda em 2020, mas não pôde ser realizada por causa da pandemia. O Festival já premiou 150 obras desde o primeiro edital e todas elas tendem a voar sozinhas e ganhar vida além do Festival. Nós fomentamos a continuidade das apresentações e essa é uma obra potente, contemporânea, que vai ganhar certamente outras temporadas além da Bahia", acredita Liliane Rebelo, Head de Cultura e Sociedade da Cultura Inglesa. A Desafortunada História de Julieta e Romeu recebeu o prêmio de R$ 149 mil, o segundo maior desta edição.

O texto do Ateliê Voador foi criado especialmente para concorrer no edital e a montagem estrearia em maio de 2020, em São Paulo. No entanto, a pandemia adiou a estreia. Djalma Thürler observa que a montagem não é uma leitura do texto de Willliam Shakespeare (1564-1616). "Na verdade, Romeu e Julieta não é um texto original dele, a história é muito mais antiga. [O italiano] Matteo Bandello escreveu uma novela e, mais tarde, [o inglês] Arthur Brooke escreveu um poema com a história dos Montéquios e Capuletos. Mais tarde, Shakespeare adaptou para o teatro. Então, nosso texto é uma soma desses três, além de um cordel brasileiro, escrito no século XIX", revela Djalma.

O Festival vai acontecer em formato híbrido, com atividades online e presenciais. Além de São Paulo e Salvador, o Rio de Janeiro também sediará atividades da programação, de 4 de maio a 4 de junho. Dentre as atrações, estão shows e performances, filmes inéditos, espetáculos de dança, teatro e poesia, além de debates e diálogos sobre temas da atualidade.

Haverá ainda duas competições abertas à participação do público: o 2º DepicT! Brasil, versão brasileira da competição britânica de filmes de 90 segundos, e o 2º Slam CI, campeonato de poesia falada. Praticamente toda a programação do evento será transmitida online.

Serviço

25º Cultura Inglesa Festival

Quando: De 04/05 a 04/06

Onde: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador + Plataforma digital do 25º Cultura Inglesa Festival

Acesso: Gratuito, inclusive para atividades presenciais

Site: https://culturainglesafestival.com.br/