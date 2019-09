Cultura Japonesa agita o Parque de Exposições

A 13ª edição do Festival da Cultura Japonesa (Bon Odori) continua a todo vapor no Parque de Exposições, em Salvador. O evento começou nesta sexta-feira (30) e segue até domingo (1º), com espetáculos de danças, músicas e artes marciais. A Longevidade é o tema e amanhã estão previstas demonstração de lutas de sumô, karatê, e Iaidô.

O evento atraiu a atenção de adultos e crianças. Muitos apostaram nas fantasias e nos animes, e fizeram sucesso. Bon Odori está dividido em três palcos e tem diversos locais de interação. Neste domingo, haverá também oficina de mangá, Oficina de Pipa, entre outras atrações.

A entrada custa R$ 26 (R$ 13 a meia), mais R$ 20 pela vaga de estacionamento. Quem não quiser ir de carro pode optar pelo Metrô e saltar na estação Mussurunga, que fica em frente ao Parque de Exposições.

Participantes abusam da criatividade nas fantasias (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Confira a programação deste domingo (1º)

Palco Haru

12:00 - Kenko Taisso

Ginástica para saúde pela Associação Kenko Taisso do Brasil, de São Paulo.

12:20 - Etsuko Nishiura

Campeã de Karaokê na categoria veterano em âmbito estadual e nacional.

12:35 - Tottori Shan-Shan Kassa Odori

Dança típica da província de Tottori, o grupo utiliza Kassa (tipo de guarda-chuva) para sua performance.

12:55 - Ryukyu Matsuri Daiko

Grupo de dança e tambores que apresenta músicas da província de Okinawa.

13:30 - Baston PL

Performance utilizando baston de metal ao ritmo das músicas japonesas.

13:45 - Shaka

Campeão de diversas categorias e estilos de música japonesa em esfera estadual e nacional.

14:05 - Odori da Escola de Língua Japonesa

Dança tradicional japonesa apresentada por alunos da Escola de Língua Japonesa de Salvador.

14:35 - Grupo Cultural Wadō

Grupo soteropolitano de Taiko (tambores japoneses).

Animes e super-heróis são os mais comuns (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

15:20 - Grupo Ateneu e Coral Cosmos

Com direção de Gildemar Carneiro e Eriko Sato, tem por especialidade tocar em orquestra e cantar músicas em japonês.

15:45 - Grupo Kaito

Apresentação de shakuhachi e shamisen, instrumentos tradicionais do Japão.

16:20 - Baston PL

Performance utilizando baston de metal ao ritmo das músicas japonesas.

16:35 - POISON - Dance Group

Grupo de dança e cover de músicas pop japonesas.

16:50 - Concurso de Cosplay com Kendi Yamai

Concurso que elege a melhor fantasia e interpretação de personagens famosos de animes, mangás, quadrinhos, filmes, games e séries.

18:05 - Tottori Shan-Shan Kassa Odori

Dança típica da província de Tottori, o grupo utiliza Kassa (tipo de guarda-chuva) para sua performance.

18:25 - Ryukyu Matsuri Daiko

Grupo de dança e tambores que apresenta músicas da província de Okinawa.

19:00 - Shaka & Isa Toyota

Cantores consagrados nacionalmente.

19:20 - Mágicos Iwassaki

Show de ilusionismo oriental com os mágicos paulistas Edson e Kevin Iwassaki.

Dança, música, gastronomia e lutas são algumas das atrações (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Palco Hikari

12:25 - Oficina do Grupo

Cultural Wadō Workshop de tambores japoneses com o Grupo Cultural Wadō de Salvador.

13:00 - Ken Yamazato

Demonstração de pipas tradicionais japonesas.

13:25 - Etsuko Nishiura

Campeã de Karaokê na categoria veterano em âmbito estadual e nacional.

13:35 - Oficina de Bon Odori

Workshop para aprender o passo a passo da dança folclórica japonesa.

14:10 - Teatrinho

Teatro com alunos da UCSAL.

14:35 - Mágicos Iwassaki

Show de ilusionismo oriental com os mágicos paulistas Edson e Kevin Iwassaki.

14:55 - Kenko Taisso

Ginástica para saúde pela Associação Kenko Taisso do Brasil, de São Paulo.

15:30 - Escola de Língua Japonesa

Dança tradicional japonesa apresentada por alunos da Escola de Língua Japonesa de Salvador.

15:45 - Palestra Bombeiros

Demonstração de primeiros-socorros e prevenção de incêndio.

16:30 - Ryukyu Matsuri Daiko

Grupo de dança e tambores que apresenta músicas da província de Okinawa.

16:55 - Teatrinho

Teatro com alunos da UCSAL.

17:40 - POISON – Dance Group

Grupo de dança e cover de músicas pop japonesas.

17:35 - Shaka

Campeão de diversas categorias e estilos de música japonesa em esfera estadual e nacional.

17:50 - Cosplay

Covers de personagens famosos de animes, mangás, quadrinhos, filmes, games e séries.

18:15 - Grupo Kaito

Apresentação de shakuhachi e shamisen, instrumentos tradicionais do Japão.

Essa é a 13ª edição da Bon Odori Salvador (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Palco Natsu

13:00 - Iaidô

Demonstração da arte marcial japonesa de desembainhar espadas feita pelo Shintoryu Budo de Salvador.

13:45 - Karatê

Demonstração de karatê pelo Bushidô-kan.

14:30 - Sumô

Demonstração de sumô pela Federação Paulista de Sumô.

15:15 - Kyuudô

Demonstração de arte japonesa com uso de flechas.

16:00 - Aikidô

Demonstração de arte marcial japonesa que significa “o caminho do espírito harmonioso”.

16:45 - Judô

Demonstração de judô.

17:30 Kendô

Demonstração da arte marcial japonesa em que os praticantes usam espadas de bambu, feita pela Federação Japonesa de Kendo (Zen Nihon Kendo Renmei).

18:15 - Sumô

Demonstração de sumô pela Federação Paulista de Sumô.

Evento acontece no Parque de Exposições (Foto: Tiago Caldas/ CORREIO)

Espaço Bon Odori

16:00 – Dance

18:00 - Bon Odori

Concentração para a Parada Bon Odori às 17:00