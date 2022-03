Cultura nordestina inspira musical baiano

Identidade, território e poder são os elementos de O Caminho dos Mascates, musical do Coletivo Duo que estreia nesta sexta (11), às 19h, no canal do grupo no YouTube. Haverá exibições diárias, no mesmo horário, até o dia 26, sempre grátis.

Com elementos cênicos que caracterizam o Nordeste, a peça tem também na trilha sonora ritmos populares nesta região, como maracatu, frevo, embolada e carimbó. "Rítmicas pensadas em comunhão com as dinâmicas e musicalidades da própria dramaturgia, criando as percepções e mudanças de tempo-espaço, as territorialidades das personagens, as atmosferas e densidades das cenas”, descreve o diretor musical Saulus Castros, que também dá vida ao mascate Antônio Massangano.



O cenário, figurinos e acessórios de cena são compostos de fragmentos terrosos de tecidos em algodão, couro e malhas, madeiras, metais e plástico.Esses elementos remetem a um Nordeste distópico e em construção.

A dramaturgia é de Denisson Palumbo, que aponta o clássico Os Sertões como uma referência. "É uma obra fundamental para entender o Brasil e reinventar o Nordeste". Elisa Mendes, responsável pela direção cênica, , diz que O Caminho dos Mascates leva o público a pensar "os Brasis que temos, a discutirmos sobre as muralhas que nos afastam, que nos segregam", sendo a muralha "a própria lida, os impedimentos constantes para que a nossa sociedade avance".

"Valorizamos a linguagem do teatro de rua, em que os intérpretes dialogam diretamente para o público, neste caso com as câmeras, simulando a proximidade de uma arena presencial, exploramos a dinâmica de edição a partir de diferentes ângulos e enquadramentos", acrescenta a diretora.

Serviço

O quê: O Caminho dos Mascates - Coletivo DUO, com direção de Elisa Mendes

Quando: 11 a 26 de março, às 19h

Onde: Youtube do DUO https://youtube.com/c/ColetivoDuo

Ingresso Gratuito