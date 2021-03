Cultura sertaneja em cena de peça digital e gratuita

O contexto em que líderes messiânicos pregavam vida próspera para o povo do Sertão serve de mote para o espetáculo O Encantado que estreia temporada digital nesta quarta-feira (10), às 20h. Com direção de Edinilson Motta Pará e trilha sonora executada ao vivo pelo músico Igor Reis, o ator Ricardo Stewart transita por diversas personagens da cultura sertaneja no espetáculo que segue em cartaz às quartas-feiras de março pelo Facebook e YouTube (/canduraseartes).

Antes de cada apresentação, o elenco, a direção e a equipe técnica expõem breves relatos sobre o processo de construção da peça. O Encantado é baseado em fatos que marcaram o movimento Sebastianista e a trama está ligada aos acontecimentos históricos ocorridos no século XIX, em Pernambuco. Nessas comunidades, centenas de pessoas eram comandadas por beatos que pregavam que o rei português Dom Sebastião (morto no século XVI, em batalha contra os mouros) ressuscitaria trazendo riqueza e prosperidade para os mais pobres.

Por causa disso, seria criado um reino encantado e liderado pelo monarca que poderia livrar o povo das mazelas, distribuir riqueza e terras, enriquecer os pobres e libertar os negros da escravidão. A dramaturgia do espetáculo se constrói a partir de informações coletadas, principalmente, no primeiro registro escrito sobre os acontecimentos da Pedra Bonita: a obra Memória sobre o Reino Encantado na Comarca de Villa Bella, de Antonio Ático de Sousa Leite. Citações sobre o fato em obras da literatura brasileira também serviram de fonte para o texto.

As apresentações on-line do espetáculo O Encantado integram a programação do projeto 'O Encantado - Uma Saga Nordestina em Busca de Dom Sebastião', que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

O quê: Espetáculo O Encantado, do Coletivo Canduras e Artes

Dias: 10, 17 e 24 de março, às 20h

Gratuito

Transmissão: Facebook e YouTube