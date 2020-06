Cunhado de Alok devolve auxílio emergencial após receber críticas

O DJ Alok e a esposa, Romana Novais, publicaram um vídeo nas redes sociais afirmando que o irmão da baiana devolveu o auxílio emergencial de R$ 600 recebido pelo governo. O valor é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O casal recebeu uma chuva de críticas na noite de sábado (13). Na ocasião, Romana tinha postado no Stories do Instagram uma foto do celular do irmão e, sem querer, mostrou que o rapaz havia baixado o aplicativo da Caixa para garantir o benefício.

"Pessoal, a Romana acabou de me mostrar que ela fez um Story e lá mostrava o celular do irmão. E tinha um aplicativo do auxílio emergencial. Começou a repercutir super mal. Fomos perguntar para ele. Para nossa indignação e surpresa, ele usou mesmo o auxílio. E não nos avisou. Nós fazemos de tudo por nossa família. Eu sustento a minha e a Romana, a dela", desabafou Alok no Instagram.

"Fomos perguntar por que ele fez isso. Ele explicou que está passando por dificuldade, ele é DJ, não está tendo evento, mas ele não queria pedir nada para a irmã, queria se virar (...) Enfim, galera, pegou muito mal, mas já pedimos para ele devolver o dinheiro. É isso, galera, não controlamos as pessoas", continuou.

Romana compartilhou na rede social um comprovante mostrando a devolução do dinheiro. Segundo Alok, o caso não se repetirá. "Eu tento salvar o mundo, mas, às vezes, a gente não consegue".