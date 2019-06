Curada de câncer de mama, Ana Furtado comemora: 'Eu venci!'

Cerca de um ano depois de iniciar um tratamento de câncer de mama, Ana Furtado está curada. Nesta segunda-feira (19), a apresentadora usou as redes sociais para dar a notícias para os fãs e amigos.

Em uma publicação no Instagram, ela disse que retirou o cateter por onde recebia a medicação contra a doença. "Hoje encerro o ciclo do meu tratamento. É dia de retirar o Port Cath (cateter), que foi o meu companheiro durante todo esse tempo. Através dele, eu recebi os meus medicamentos para a minha cura. Foi o meu amigo do peito. Então, hoje é dia de festa! Muita emoção. Agradecimento!!!! A todos!!! Eu venci!!!!", escreveu ela.

Ao tomar conhecimento da notícia, amigos da apresentadora comemoraram. "Que boa notícia! Uma vitória e tanto", disse Fátima Bernardes. A atriz Luiza Valdetaro também deixou uma mensagem e lembrou que sua filha mais velha, Maria Luiza, passou pelo mesmo processo: "Esse momento é especial mesmo! Não esqueço nunca quando tiramos o da Malu". A alegria também contagiou Angélica: "Que dia feliz".