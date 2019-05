Curry brilha e Warriors vence Blazers em jogo 1 da final do Oeste

Contando mais uma vez com o brilho de Stephen Curry, o Golden State Warriors venceu a primeira partida da série contra o Portland Trail Blazers, na final da Conferência Oeste da NBA. Jogando em casa, na Califórnia, o time liderado por Curry venceu por 116 a 94, na noite de terça-feira (14), e abriu 1 a 0 na série melhor de sete jogos.



O astro do Warriors foi o cestinha da partida, com 36 pontos. Ele contribuiu também com sete assistências e sete rebotes. "Eu sei do que sou capaz em quadra. A situação me chamava para ser um pouco mais agressivo hoje e espero que isso continue", comentou o dono de dois prêmios de melhor do campeonato nos últimos anos.



Foi o quarto jogo de Curry somando ao menos 30 pontos nestes playoffs da NBA. E ele não esteve sozinho ao comandar os Warriors. Klay Thompson foi o segundo maior pontuador da equipe e do jogo, com 26 pontos. E Draymond Green obteve um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebotes.



O trio da equipe da casa acabou ofuscando com certa folga a dupla formada por Damian Lillard e C.J. McCollum. O primeiro não passou dos 19 pontos, com quatro rebotes e seis assistências. McCollum, por sua vez, anotou os mesmos 17 pontos de Maurice Harkless.



O Warriors dominou o jogo nos dois primeiros quartos, enquanto os visitantes esboçaram breve reação no terceiro período. Mas, como de costume, o time da casa exibiu força no último quarto, acabando com qualquer esperança dos visitantes.



A equipe da Califórnia não contou novamente com Kevin Durant, devido a uma lesão na panturrilha direita. E, segundo o técnico Steve Kerr, ele ainda não deve estar de volta ao time no segundo jogo da série, na noite de quinta-feira (16), novamente em Oakland.



Nesta quarta-feira (15), haverá o primeiro jogo da final da Conferência Leste. Melhor time da temporada regular, o Milwaukee Bucks vai receber o Toronto Raptors, a partir das 21h30 (horário de Brasília).