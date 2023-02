Curso gratuito de maquiagem é esperança de renda extra no Carnaval

Nas mãos de Victória Soeira, de 21 anos, um batom, rímel, sombra para olhos e blush são usados para produzir muito mais do que uma bela maquiagem. Eles são as ferramentas que ela impunha para construir seus sonhos. No ano passado, quando não podia arcar com os custos para participar de um concurso de beleza plus size, ela usou sua habilidade com os pincéis para levantar os recursos maquiando suas concorrentes.

Apesar de não ter conseguido seguir até o final da disputa como candidata a miss plus size, nem como maquiadora, por causa do choque de horários do concurso com aulas de um curso técnico, ela continuou buscando oportunidades de se especializar para ser uma maquiadora profissional. Até que, há seis dias, encontrou no curso gratuito de maquiagem glam do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social – IJCPM, o aperfeiçoamento que busca.

"Eu comecei vendo minha mãe se maquiar, mas quando eu fazia não ficava aquela coisa bonita. Então comecei a ver vídeos na Internet e comprei uma paleta, ruinzinha, mas foi minha primeira conquista. Desde então não parei mais. Agora eu não estou atuando, mas surgiu o curso e eu agarrei, porque é um sonho", contou Vitória, que pretende voltar a atuar no Carnaval, justamente um dos objetivos da atividade profissionalizante gratuita promovida pelo IJCPM.

Com sede no Salvador Shopping e Salvador Norte, a instituição está realizando três cursos gratuitos com foco em capacitar jovens a empreenderem para já começar a atuar neste período de Carnaval, mas também conseguir seguir trabalhando ao longo do ano. Nas duas unidades da IJCPM, são oferecidos cursos gratuitos o ano inteiro, mas, nesta época, há destaque para três áreas de atuação: Alongamento de Unhas, Trança e Técnicas de Penteados com Acessórios e Maquiagem Glam.

O primeiro finalizou no dia 3 de fevereiro, o segundo terminará nesta quarta-feira (08) e o de Maquiagem Glam terminou ontem. Ao todo, foram três dias de formação, com o objetivo de inserir os participantes no mercado de trabalho imediatamente, como explica o coordenador pedagógico do IJCP, André Luiz Ferreira.

"Quando falamos de empreendedorismo, em muitos casos é um empreendedorismo de urgência. Então a gente parte para este tipo de trabalho oferecendo um curso de empreendedorismo com uma aplicabilidade imediata, que seja rápido e que as pessoas consigam sair com algum instrumento de trabalho, de fato", detalha o coordenador. Para isto, a instituição também arca com todos os materiais usados nas aulas e fornece um kit básico no final do curso, para que os alunos tenham os equipamentos necessários para começar.

Para a empreendedora e estudante de letras, Poliana Peixoto, de 21 anos, que participou do curso de maquiagem glam, os resultados vieram antes mesmo do recebimento do certificado. Ela trabalha como maquiadora desde os 19 anos e ministrava um curso de auto maquiagem, mas parou durante a pandemia. No meio do curso, no entanto, ela resolveu retomar as aulas que dava, mas com a novidade da maquiagem festiva, ideal para épocas como o Carnaval.

"Eu reabri com uma edição para o Carnaval, para pôr em prática o que eu aprendi nas aulas. As práticas aqui me fizeram relembrar que cliente não é só para formatura, casamento ou festa social. Há os que querem uma maquiagem glamurosa para qualquer ocasião. Glitter e sombra podem ser usados em diversas partes do rosto, e com a maquiagem social, às vezes, a gente esquece disso", afirma Poliana, que também é designer de sobrancelhas e de cílios.

Professora do curso de maquiagem Glam, Leila Neves, destaca que o Carnaval é a época perfeita para este tipo de produção, mas que ela vale para o ano inteiro. "Não há mais essa história de maquiagem só para a folia. A make glam usa muito glitter, delineado e cores a vontade, mas com harmonia e elegância", destaca. Ainda segundo ela, os maquiadores e maquiadoras podem cobrar a partir de R$70 por produções do tipo.

Coisa que a empreendedora, Sophia Rosário, 23 anos, pretende fazer muitas vezes na folia deste ano, como maquiadora. Além de trabalhar com os pincéis, ela também é designer de cílios e sobrancelhas, e tem um estúdio de beleza na Boca do Rio. Mas tudo começou pela maquiagem, há dois anos. "A maquiagem chegou no começo da minha transição, me ajudando a superar momentos difíceis. Eu também sentia que precisava realçar não só a minha beleza, mas a de outras pessoas", conta.

Para o Carnaval, seus planos são pôr em prática as técnicas novas que aprendeu no curso, como as de colorimetria e maquiagem para a pele negra. "Busquei as aulas para trabalhar melhor no meu estúdio e oferecer mais serviços para as minhas clientes. E agora eu vou conseguir fazer", destaca Sofia.

Cursos gratuitos

Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social

Inscrições: link no instagram @ijcpm

local: Salvador Shopping (garagem) e Salvador Norte Shopping

Conheça os negócios dos alunos

Poliana Peixoto

Curso de automaquiagem glam

Inscrição: @polipeixoto.beauty

Sophia Rosário

Estúdio de Beleza

Local: Rua Dário Veloz, 22 - Boca do Rio

Agendamento: @beautyhouse_ofc



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela