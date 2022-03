Curso online sobre 100 Anos de Poesia Modernista está com inscrições abertas

Promover um passeio estético pelo modernismo e apresentar ferramentas de leitura, análise e interpretação de manifestos, poemas, conferências e outros textos do movimento, aprofundando conhecimentos acerca de uma poética que tanto marcou os rumos da literatura brasileira. Esse é o objetivo do curso online 100 Anos de Poesia Modernista, que está com inscrição aberta até o dia 25 de março, neste link.

Concebido e guiado pelo poeta, professor e mestre em Teoria Literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Felipe Neiva, o curso será composto por cinco aulas, que serão transmitidas pelo YouTube, de forma assíncrona, de 29 de março a 26 de abril. Toda terça-feira, às 18h, será disponibilizada uma nova aula, que poderá ser acessada pelo público a qualquer momento.

Felipe Neiva irá apresentar elementos que buscam facilitar a compreensão dos processos plurais e, muitas vezes, contraditórios da poética modernista. O foco do curso 100 Anos de Poesia Modernista é na primeira geração do movimento (1922-1930), e em autores como Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto, Raul Bopp, Luiz Aranha, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Murilo Mendes, mas também serão abordados desdobramentos em movimentos posteriores, como o Concretismo, o Tropicalismo e até mesmo a poesia contemporânea.

“O curso integra as comemorações, mas sem um olhar ufanista, e sim a partir de uma postura crítica que nos permita pensar as contradições, abraçar o que é difícil e tornar essa discussão acessível para o maior número de pessoas interessadas em pensar nossa cultura e arte”, comenta.

O projeto é direcionado prioritariamente a professores, bibliotecários e mediadores de leitura. No entanto, a participação é aberta a estudantes, universitários, artistas e demais interessados no tema.

Como a poesia lírica – sobretudo a do início do século XX – é inseparável da música, cada aula ganhará uma playlist no Spotify, na qual composições representativas daquele período serão apresentadas, a exemplo da música popular brasileira (que influenciou Villa-Lobos) e da música de vanguarda europeia (dodecafonismo, futurismo, entre outros).

“Essas composições e seus estilos impactaram, de forma direta ou indireta, a escrita desses poetas e funcionarão como uma forma de enriquecer o repertório sonoro e de ampliar a experiência com os textos poéticos”, diz Neiva, cujo interesse pelo modernismo surgiu ainda na adolescência, à luz dos tropicalistas.

O curso terá duração total de 7,5 horas e as pessoas inscritas que completarem 70% da carga horária oferecida terão direito a um certificado de participação.