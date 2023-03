Curso que ensina a identificar e combater ‘fake news’ tem inscrições abertas

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu inscrições até 8 de março para a 2ª edição do curso de extensão “STEAM + Educação Midiática”, que tem como objetivo ensinar boas práticas e ferramentas para identificar e combater a desinformação com as fake news (“notícias falsas”), principalmente nas redes sociais.

As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio e professores de escolas públicas dos estados da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Serão selecionados, preferencialmente, 20 estudantes e sete professores de cada estado. O projeto tem apoio do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

A primeira edição do curso, realizada em 2021, teve abrangência nacional, alcançando estudantes de 22 estados e 45 cidades brasileiras. O sucesso da iniciativa levou à inserção, neste ano, dos professores como público-alvo, visando a contínua disseminação do conhecimento, já que a alfabetização midiática foi integrada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio.

O curso começa em 30 de março, com carga horária de 54 horas, encerrando em julho. Todos os participantes receberão certificado de conclusão. Cada selecionado também receberá em sua casa um kit com materiais contendo um caderno de anotações, uma camiseta, um pin, um tripé e um ring light para as atividades virtuais.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas por este link . A lista dos selecionados será divulgada no dia 13 de março.

Alguns critérios não obrigatórios serão considerados para fins de classificação, caso haja mais candidatos do que vagas. Estudantes que tenham apresentação de projeto de ciências em mostra científica e participação em olimpíadas escolares terão pontuação acrescentada. O edital também prevê critérios de classificação para professores.

Há vagas reservadas de acordo com a Política de Ações Afirmativas para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e pessoas com deficiência (PcDs). A fim de estender essa política, também serão reservadas vagas para pessoas LGBTQIA+.

Mais informações sobre o processo seletivo e o calendário, podem ser encontradas no edital.