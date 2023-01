Cursos de férias gratuitos para jovens estão com inscrições abertas

Estão abertas inscrições para cinco cursos gratuitos oferecidos pelos Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), que atua no entorno do Salvador Shopping e Salvador Norte. Jovens de 16 a 24 anos podem se inscrever até esta sexta-feira (13) nas oficinas de Dança Afro e um encontro com orientações para Ingresso no Mundo do Trabalho e, até dia 20 de janeiro, para os cursos de Maquiagem e Penteados Afro. O objetivo é estimular o empreendedorismo e auxiliar na inserção destes jovens no mercado de trabalho. Ao todo, são 280 vagas.

Os interessados devem cursar ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública, além de residir nos bairros de entorno das sedes do Salvador Norte Shopping (Cassange, Jardim das Margaridas ou São Cristóvão) ou do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia ou Boca do Rio). Mais informações via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e (71) 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping). Perfil no Instagram: @ijcpm.

Balanço 2022

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social é a vertente social do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Possui dez anos de atuação, contribuindo através da educação, para transformar a vida de jovens de comunidades com histórico de desigualdade social. Em 2022, cerca de 1,5 mil jovens, concluíram as oficinas gratuitas oferecidas pelo Instituto. Dos jovens qualificados ano passado, cerca de 200 foram inseridos no mercado de trabalho por meio do IJCPM. Para 2023, estão previstas 2,3mil vagas, com início das aulas em março.