Cursos de formação técnica têm empregabilidade média de 70%

A oportunidade para encontrar o tão sonhado lugar ao sol no mercado de trabalho pode estar em um nível de formação que é pouco visado por quem está se preparando para entrar no mercado de trabalho. Mais voltados para a prática e com prazos de duração mais curtos que as alternativas no nível superior, os cursos técnicos registram empregabilidade mais alta por atenderem áreas em que a demanda do mercado por profissionais é maior do que a quantidade de pessoas preparadas para as funções.

Um exemplo disso pode ser notado na pesquisa de egressos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial na Bahia (Senai Bahia). Um ano após a conclusão da formação técnica no centro educacional, nada menos que 70% dos ex-alunos conquistam posições no mercado de trabalho. A instituição – que vai inscrever candidatos até o próximo dia 30 para ocupar uma das 6,5 mi vagas em cursos – é uma das instituições com vagas abertas neste momento. O Senar, serviço de formação de mão de obra da Agricultura, também está em fase de inscrições.

Patrícia Evangelista, gerente executiva de Educação Profissional do Senai Bahia, destaca a proximidade dos cursos com as demandas da indústria como um dos atrativos para quem tem dúvidas em relação à formação técnica. Segundo ela, há um déficit de profissionais com formação técnica no mercado e estudar nesta área pode abrir uma série de oportunidades de carreira. “A cada dez alunos nossos que se formam, sete estão no mercado de trabalho após um ano”, conta.

“A gente tem contato com muitas empresas industriais e também com outras de recrutamento e seleção e sempre ouvimos ‘a gente têm vagas e precisamos de pessoas especializadas’. É importante que as pessoas percebam que depois da educação básica elas podem fazer duas escolhas, uma vai para o ensino superior, mas tem outra que leva para a formação profissional”, aponta. “É essa visão que a gente precisa ter da educação profissional”, acredita.

Embora não seja tão comum no Brasil, em muitos países a formação profissional faz parte do processo educacional dos estudantes, diz Patrícia. “Nós precisamos valorizar a formação profissional no nosso país. A gente tem uma estatística que aponta menos de 10% das pessoas que saem do ensino médio passam por uma formação profissional, enquanto em outros países desenvolvidos ultrapassa os 50%, chegando aos 70% ou 80% em alguns”, compara. “A gente precisa valorizar a formação como um caminho de oportunidade”.

“Atuamos com educação profissional em todo o estado, através de 21 unidades espalhadas por diversos municípios, nas principais regiões”, explica Patrícia Evangelista. Além das unidades instaladas, o Senai atua também através de unidades móveis, que se deslocam de acordo com as demandas do setor produtivo.

Na educação profissional, o Senai oferece as mais diversas oportunidades, desde os cursos de curta duração, que permitem conhecer uma profissão, passando por uma qualificação com mais de 160 horas, que já dão uma formação profissional. Além disso, o serviço oferece ainda os cursos técnicos, que habilitam os profissionais numa determinada área, e também os cursos pós-técnicos. “Tem pessoas que já têm uma formação profissional e querem um aperfeiçoamento num curso de curta duração, também é possível fazer”, diz. “Temos várias possibilidades para ajudar na melhoria da formação profissional”.

Ana Rita Andrade, superintendente de Educação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Bahia) conta que nos últimos dois anos a oferta de oportunidades para a formação técnica na Bahia está em processo de ampliação. “A gente entende que, assim como já acontece em outros países, existe a possibilidade de ampliarmos os espaços para a inserção de mais profissionais com uma formação específica ou especializada no mundo do trabalho”, avalia.

Segundo ela, após dois anos de pandemia, há um esforço para suporte ao setor produtivo no processo de retomada das atividades. Ana Rita explica que a demanda se dá tanto em formações mais tradicionais, como as ligadas ao turismo, uma vocação natural no estado, enfermagem, estética, administração e logísitica, quando para formações mais recentes. “Temos muitas demandas para as vagas de desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, e computação gráfica. São segmentos em que estamos nos debruçando para atender uma demanda tanto do mercado quanto dos estudantes”, diz.

No momento não há inscrições abertas, mas Ana Rita estima a oferta de até 1 mil vagas gratuitas no decorrer deste ano, além dos cursos pagos. “Em 2022, nós atendemos mais de 80 mil estudantes em nosso estado presencialmente. Isso sem considerar a rede de educação à distância”, conta.

Formar bons profissionais é um dos desafios para a agricultura, aponta Daniela Lago, gerente de educação do Senar. Por conta disso, explica ela, todos os cursos oferecidos pelo braço do agro no Sistema S são gratuitos. A prioridade é para quem já vive do campo, sejam produtores rurais, ou quem trabalha na área. Mas as oportunidades de formação também são ofertadas para quem ainda não vive do campo, frisa Daniela. “Nós temos uma procura grande de quem não tem experiência na área, inclusive de muita gente de Salvador”, conta.

“A nossa formação é gratuita porque entendemos que é uma maneira de contribuir para o desenvolvimento de um setor que demanda cada vez mais não apenas maquinários modernos, mas processos tecnológicos bastante sofisticados”, explica. “Para trabalhar ou tocar um negócio é preciso ter qualificação profissional”.

Atualmente, as oportunidades disponíveis na área técnica pelo Senar na Bahia são na área de fruticultura, nos polos de Gandu e de Juazeiro. Ela explica que a formação, mesmo tendo uma base comum, é voltada para as realidades locais. “Na agricultura, as cadeias produtivas se diferem muito, existem muitas especificidades que precisam ser respeitadas”, acredita.

Os interessados devem procurar o serviço de aprendizagem até 19 de janeiro. É preciso comprovar a conclusão do ensino médio. Se o interessado fizer parte do público prioritário, deve comprovar com uma cópia da documentação relacionada à propriedade, com o vínculo empregatício. Depois disso, há uma entrevista e a divulgação dos resultados. Normalmente, o tempo médio dos cursos varia entre dois anos e dois anos e meio.

Cursos Técnicos do Senai Bahia

Total de vagas oferecidas: 6.520

Formato: Os cursos técnicos possuem duração de 18 a 24 meses e podem ser presenciais ou semipresenciais, via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Unidades: O Senai Bahia oferece vagas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Cimatec e Dendezeiros) e Vitória da Conquista.

Opções de cursos: Administração, Automação Industrial, Biotecnologia, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Multimídia, Petroquímica, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização e Segurança do Trabalho.

Informações e matrícula: Para saber os cursos que cada unidade oferece, o interessado deve acessar o site www.tecnicosenai.com.br

Valores: Cursos presenciais: mensalidades variam de R$ 307,92 a R$ 536,54. Cursos semipresenciais: R$ 277,20

Descontos: Para aqueles que se matricularem até o dia 30 de janeiro, o SENAI oferece uma condição especial – com desconto de 20% na matrícula (1ª mensalidade). As mensalidades terão desconto de 10% para pagamentos realizados até o dia 07 de cada mês. Excepcionalmente, para o pagamento da 2ª mensalidade (fevereiro), a data do vencimento com desconto de 10% será o dia 15/02/2023.

Aprendizagem industrial: Senai oferece mais de 500 vagas gratuitas

O Senai Bahia está com inscrições abertas para 522 vagas gratuitas de Cursos de Aprendizagem Industrial Básica em 11 municípios baianos. O processo seletivo é voltado para jovens com idades entre 14 e 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio.

Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 25 de janeiro, pela internet, no endereço https://cursosgratuitos.senaibahia.com.br/APRENDIZAGEM-INDUSTRIAL-BASICA. Há vagas nas unidades do SENAI de Alagoinhas (26), Barreiras (28), Caetité (38), Eunápolis (36), Feira de Santana (29), Ilhéus (88), Jequié (38), Juazeiro (30), Lauro de Freitas (42), Luís Eduardo Magalhães (74), Salvador – Cimatec (41), Salvador – Dendezeiros (18) e Senhor do Bonfim (34).

Neste processo seletivo são oferecidos cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Produção, Eletricista Industrial, Mecânico de Usinagem Convencional e Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais. Para saber quais cursos são oferecidos em cada unidade, os candidatos devem acessar o site do SENAI Bahia, onde também encontram o edital com todas as informações sobre o processo seletivo.

A confirmação da matrícula obedecerá à classificação geral, por ordem de inscrição, limitada ao número de vagas por unidade, curso e turno. O início dos cursos está previsto para fevereiro.

SERVIÇO:

O QUE: Cursos de Aprendizagem Industrial Básica – SENAI Bahia

QUANDO: Até 25/01/2023

INSCRIÇÕES: Pela internet, https://cursosgratuitos.senaibahia.com.br/APRENDIZAGEM-INDUSTRIAL-BASICA