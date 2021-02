Cursos sobre gastronomia estão com inscrições abertas

Alimento da Alma é o nome do projeto que o Coletivo Gastrocultura apresenta em fevereiro, como parte da Ocupação Gastrocultural do Café-Teatro Nilda Spencer. O projeto oferece uma série de cursos gratuitos sobre gastronomia que estão com inscrições abertas até a sexta-feira (5). São eles: Ecogastronomia – Cultura e Sustentabilidade no Mundo Atual; e Gastronomia – Criatividade e Empreendedorismo.

Por conta da pandemia, as atividades serão iniciadas de forma remota, com aulas noturnas transmitidas ao vivo duas vezes por semana, através da plataforma Google Meet. Os cursos começarão, respectivamente, nos dias 22 e 23 de fevereiro, e terão carga horária de 160h cada. Os editais com orientações e os formulários para inscrição estão disponíveis no perfil do projeto no Instagram (@projeto.alimentodaalma).

Com curadoria de Alberto Viana, o curso de Ecogastronomia vai abordar a relação da gastronomia com aspectos como cultura, nutrição, sustentabilidade, soberania alimentar e segurança alimentar, apresentando tendências e movimentos como a agricultura familiar e o Slow Food.

Já no curso “Gastronomia: criatividade e empreendedorismo”, os alunos terão a oportunidade de discutir o papel do cozinheiro-empreendedor no contexto contemporâneo, abordando boas práticas de cozinha e temas como cultura, marketing e finanças aplicadas ao segmento gastronômico. As aulas serão ministradas pelas empreendedoras Cecília Silva (Brisa Pães Artesanais) e Isabella Moreira (Cozinha Quioiô), que formam o Coletivo Gastrocultura junto com o produtor cultural Ugo B. Mello.

Isabella Moreira participa do curso Gastronomia: Criatividade e Empreendedorismo

(Foto: Olga Leiria/Divulgação)

Além dos cursos de longa duração, o projeto Alimento da Alma também irá promover oficinas e workshops gastronômicos e uma programação artístico-cultural gratuita, ao longo de sete meses. O projeto Alimento da Alma foi contemplado pelo edital de Ocupação e Dinamização de Espaços Culturais da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador, para ocupar o Café-Teatro Nilda Spencer.

Serviço

O quê: Projeto Alimento da Alma – Ocupação Gastrocultural do Café-Teatro Nilda Spencer

Cursos: “Ecogastronomia: cultura e sustentabilidade no mundo atual” e “Gastronomia: criatividade e empreendedorismo”

Inscrições: Até 5 de fevereiro, pelo @projeto.alimentodaalma

Atividade gratuita