Curta-metragem revela alto índice de abusos em relacionamentos lésbicos

Uma pesquisa de uma estudante de sicologia do Centro Universitário Estácio da Bahia revelou que 95,6% das mulheres lésbicas respondentes já estiveram em pelo menos uma relação homoafetiva tóxica. Algo que chama atenção é a alta escolaridade dos casais lésbicos que têm uma relação destrutiva.

A universitária Bruna Ferraroli realizou o estudo através de um formulário online. Quarenta e seis brasileiras responderam a 40 perguntas. Para evitar constrangimentos e visando cuidados éticos, as mulheres não tiveram as identidades reveladas.

“É possível detectar alguns aspectos para identificar a experiência em relacionamentos abusivos anteriores. Os resultados reforçam o que a escassa literatura apresenta: a frequência de abuso em relacionamentos lésbicos, embora pouco investigada, pode ser alta. O estudo infere que esse padrão abusivo pode estar relacionado à construção social e cultural onde as ditas ‘paixões avassaladoras’ são fomentadas e validadas. Um fator que contribui para a invisibilidade do tema diz respeito aos papéis de gênero impostos pela sociedade, onde a figura feminina não seria capaz de cometer qualquer ato abusivo/violento”, afirma a autora.

95,6% das mulheres respondentes já estiveram em uma ou mais relações tóxicas, no entanto, apenas 65,2% das participantes identifica essa vivência de forma assertiva

Inicialmente, Bruna escreveu um artigo científico, orientado pela professora Leila Frayman e Doutor Mino Correia Rios, professor de Psicologia da Estácio da Bahia. Depois da publicação do artigo, a pesquisa ganhou uma linguagem audiovisual. Formada em artes cênicas, ela se juntou ao núcleo DelasArte para produziir dois curta-metragens com temáticas relacionadas à comunidade LGBTQIAPN+.

O primeiro filme, dividido em três partes, foca na invisibilidade lésbica e relacionamentos abusivos em casais homoafetivos femininos, Já o segundo curta relata a ocorrência do suicídio entre a população LGBTQIAPN+.

As produções serão exibidas neste sábado (5), das 13:40 às 18h, no auditório da Estácio, no Campus Gilberto Gil, bairro do Stiep. O encontro também contará com um bate-papo com Onã, fundador da torcida LGBTricolor, e outros convidados, além de uma instalação artística criada por Bruna Ferraroli com a temática relacionamentos abusivos em casais lésbicos e música ao vivo por conta de Vanessa Pondé e Adrian Brito. O evento é gratuito e aberto ao público.