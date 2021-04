Curta o Festival de Lençóis em casa

O Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, ganha versão virtual nesta quinta (29) e sexta (30), com gravação ao vivo, vídeos e uma retrospectiva dos principais momentos de sua história. Em 19 edições, o evento recebeu mais de 300 atrações, entre artistas nacionais, baianos e locais, além de grupos artísticos da região. Realizado pela Pau Viola Produções Artísticas, o evento será transmitida pelo youtube.com/pauviola

Com apresentação do ator Jackson Costa, o festival começa, nesta quinta, com shows de Jorge Vercillo, Adelmo Casé e a participação especial da cantora Samantha Tosto. Já na sexta (30), as apresentações são dos cantores baianos Margareth Menezes e Jau, além de artistas locais, as bancas Zion e Griô, Grupo Cordas e Copos e os folclóricos Marujada e Zambumba, que participarão através de vídeo. Durante a transmissão, o público poderá conferir também entrevistas e imagens de shows já realizados e da bela região da Chapada Diamantina.

“Neste ano, resolvemos realizar o Festival de Lençóis em formato virtual para reafirmar a cultura como instrumento de superação, luta e afirmação. São 19 edições de boa música, valorizando os artistas, principalmente os locais, e a cultura popular. O festival cumpre sua função de fomentar o turismo, cultura e meio ambiente na região da Chapada Diamantina. Assim que a pandemia passar, voltaremos ao projeto original com shows ao vivo “, comenta Paula Resende, diretora da Pau Viola Produções Artísticas.

"Tenho uma conexão muito forte com a Chapada Diamantina, desde a primeira vez que estive em Lençóis, há mais de 20 anos, eu me encantei. É muito bom poder levar um alento através da arte e da música participando edição virtual do Festival de Lençóis”, comenta Margareth Menezes, que já participou três vezes do evento.

Já Jorge Vercillo conta que foi inesquecível a sua participação no Festival de Lençóis. “Foi marcante, mágico. Ninguém consegue passar pela Chapada Diamantina sem se contagiar pela sua energia. Agora, através da live, é importante a gente manter este astral nestes momentos de muito bom senso e não manter aglomerações”.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Desde a primeira edição, em 1999, a música tem sido a trilha da diversão e da alegria na principal cidade da Chapada da Diamantina. Durante a transmissão, uma retrospectiva trará de volta alguns momentos marcantes de sua história, como as participações de Gilberto Gil, Gal Costa, Elza Soares, Mart’nália, Luiz Melodia, João Bosco, Saulo, Ana Carolina, Lenine, Maria Rita, Adriana Calcanhoto, Jau, Nando Reis e Zeca Balero.





PROGRAMAÇÃO

29/04: Jorge Vercillo, Adelmo Casé e Samatha Tosto

30/04: Margaret Menezes e Jau (shows). Zion e Griô, Grupo Cordas e Copos e os folclóricos Marujada e Zambumba (vídeos).

Transmissão pelo YouTube: youtube.com/pauviola