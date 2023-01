Custo com o carro é o segundo maior no orçamento do brasileiro

Em 63% dos lares, os gastos com os veículos é o segundo maior custo do orçamento, atrás de alimentação (72%) e à frente de despesas com contas básicas (57%). Esse é um dos dados que chama a atenção em uma pesquisa encomendada pelo Serasa, que revelou alguns aspectos da rotina do brasileiro com o automóvel.

Foram avaliados os impactos dos veículos no bolso do motorista e da família, além de tentar decifrar as tendências de mercado e as relações comportamentais que envolvem o consumidor e o carro.

Entre os pontos mais relevantes, ficou evidente que a organização financeira ainda aparece como uma questão de conflito para os motoristas: 40% consideram complexo fazer os cálculos para manter um veículo e 32% admitem gastar mais que o planejado.

Entre os motivos para o incremento dos valores, considerando o momento de pandemia e os cenários enfrentados, encontra-se o aumento dos gastos com combustíveis, relatado por 48% dos entrevistados.

Para quem diminuiu o uso do carro em relação ao período pré-pandêmico, os novos formatos de trabalho implementados, como o home office (26%) e o modelo híbrido (22%), aparecem como os principais fatores. Enquanto isso, 23% dos motoristas passaram a usar o veículo, depois da pandemia, como forma de rendimento e ferramenta de trabalho, apostando em serviços de transporte via aplicativo, de entregas ou novas atividades.

Não esqueça do imposto

Chama a atenção que 20% dos proprietários ainda não se planejaram para pagar o IPVA deste ano, taxação anual cujo calendário já está correndo desde dezembro.

“Mesmo sendo uma despesa recorrente e sempre na mesma época do ano, o valor ainda pega os motoristas de surpresa”, observa Laís Gabriel, especialista da Serasa. “Nesse cenário, o planejamento financeiro é imprescindível para conseguir estimar os gastos e, quem sabe, investir no pagamento à vista no ano seguinte”, complementa.



Procurando soluções

Uma má notícia para fabricantes e concessionárias é que, em busca de saídas para amenizar impactos no orçamento, pelo menos 1 em cada 10 proprietários projeta se desfazer do veículo nos próximos 12 meses. Por outro lado, 58% dos entrevistados entendem que vale a pena ter um carro hoje em dia. E, 59%, acreditam que o automóvel é um patrimônio para a família.



Para quem quer comprar um carro, novo ou usado, as principais motivações são: 64% querem mais conforto nos deslocamentos, 55% buscam mais eficiência e 42% entendem que teriam economia de tempo.

O estudo, conduzido pelo Instituto Opinion Box, foi realizado em dezembro e contou com 2.067 entrevistados. 45% do público pesquisado reside no Sudeste, 24% no Nordeste, 16% no Sul, 8% no Centro Oeste e 7% no Norte.

As mulheres, com 52%, e a Classe C, com 42%, foram maioria. A classe AB formou 23% dos entrevistados e a DE, 35%. Em relação à faixa etária, 27% tinha entre 31 e 40 anos, mesmo percentual de entrevistados com 50 anos ou mais. O público jovem, de 18 a 24 anos, correspondeu a 12%.