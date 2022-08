Da cólica ao pós-covid: saiba como a osteopatia ajuda a tratar dores pelo corpo

A osteopatia é uma prática da medicina alternativa que consiste na utilização de técnicas de mobilização e manipulação das articulações e dos tecidos moles, e foi incluída recentemente na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS (PICS). Esse foi o tema do programa Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (16) no Instagram @correio24horas.

Apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier), o programa recebeu o fisioterapeuta e especialista em Osteopatia, Rodrigo Medina (@rodrigomedinafisio), que explicou como a prática tem auxiliado pacientes pós-covid e também no tratamento de outras dores como enxaqueca; dor nas costas; dor ciática; dores no quadril; lesões relacionadas ao esporte ou ao trabalho; dor de cabeça; dor no pescoço; problemas funcionais respiratórios; constipação intestinal; problemas funcionais digestivos; e cólicas.

Reveja o programa: