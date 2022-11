Da cordinha à mão no joelho: segurando O Tchan há 30 anos

Parece que foi ontem. Mas já se passaram 30 anos que o grupo É O Tchan fez uma revolução na música baiana. Em pleno auge da cena axé um grupo cuja música bebia na fonte do chamado samba do Recôncavo conquistou uma legião de admiradores aqui e em todo o Brasil. Foi uma febre que começou primeiro no Clube Cruz Vermelha, depois no Itapagipe até chegar com os ensaios no Clube Espanhol com Beto Jamaica e Compadre Washington nos vocais e um trio formado por Carla Perez, Debora Brasil e Jacaré que mandava ver nas danças.

Apesar de todos dançarem bem, Carla Perez ganhou protagonismo por ser uma loira que suingava como se fosse uma preta. Isso veio se refletir quando Debora Brasil se sentiu ofuscada e resolveu sair do grupo. Anos depois ela que se converteu e virou evangélica, confessou que chegou a fazer uma macumba contra Carla, mas que se arrependia do seu ato. Essa decisão de Debora motivou a criação de um concurso idealizado pelo saudoso produtor Roberto Gonçalves para escolher a nova morena do Tchan.

O que eles não esperavam foi o sucesso absurdo. As inscrições foram marcadas para o Quartel de Amaralina e muitas mulheres se inscreveram. A finalíssima aconteceu no Domingão do Faustão e teve como ganhadora a mineira Scheila Carvalho, hoje casada com Tony Salles do Parangolé. Com essa nova formação o grupo cresceu ainda mais e as dançarinas foram contratadas pela Revista Playboy e venderam milhares de revistas.

A próxima baixa no grupo foi Carla Perez. Mais uma vez foi feito um concurso no Faustão para escolher a nova loira do Tchan. E a vencedora foi Sheila Mello. Que também foi capa da Playboy. Com o passar dos anos e sem despertar aquela comoção inicial, o grupo começou a perder o protagonismo com a saída das dançarinas e de Jacaré que chegou ser o substituto de Mussum nos Trapalhões.

Também os vocalistas Beto Jamaica e Compadre Washington tentaram novos rumos. E O Tchan tentou sobreviver com outros protagonistas. Mas não deu certo. Até que o produtor Milton Meneses conseguiu convencer Beto e Washington a retomarem o grupo. Foi ai que Compadre Washington estourou no Brasil fazendo um comercial no qual usava o bordão “Sabe de nada inocente”. Era o que faltava para o ressurgimento do grupo sem depender de dançarinas.

E o grupo mostra sua força com a festa de comemoração dos 30 anos que acontecerá nos dias 11, 18 e 25 de janeiro na Arena Fonte Nova, com convidados especiais. Já estão confirmados Jorge e Mateus, João Gomes, Thiago Aquino, Mari Fernandez, Tierry, Pixote, Turma do Pagode, Escandurras, Hugo e Guilherme. Perguntamos à produção se as dançarinas e Jacaré vão participar. A resposta é que por enquanto não tem nada confirmado.

Em depoimento ao Baú do Marrom, Beto Jamaica falou da importância dessa comemoração:

“Fui chamado por compadre Washington, e de lá pra cá, a gente foi galgando coisas e coisas, estourando o samba do recôncavo, com as coreografias que perdurou até hoje, graças a Deus. Essa mistura que nós fizemos foi muito bom porque as pessoas entenderam. E graças a Deus a gente tá completando 30 anos. Nós praticamente fomos o primeiro grupo a fazer ensaio de verão, em 94 começamos isso e hoje é uma felicidade muito grande tá comemorando 30 anos de festa, de musicalidade e responsabilidade que temos com os nossos fãs e nunca vamos deixar passar batido, porque já estamos na Quarta geração de fãs”

E mais prosseguiu Beto: “Estou muito feliz e vamos fazer uma comemoração dos 30 anos muitos bacana, com muitos artistas, convidados, com muitos amigos que vem cantar com a gente, e vamos fazer também uma homenagem ao pagode dos anos 90 e amigos aqui da Bahia que começaram com a gente, vai ter uns convidados de fora também, do sertanejo, enfim a gente vai fazer uma junção muito legal para comemorar esses 30 anos. E vamos levar nossa canção, os clássicos que marcaram nossa história”.

Protagonista desde o Gerasamba que depois viria se tornar o Tchan, Compadre Wahingtom também falou ao Baú:

A história do Gerasamba começou como uma brincadeira que se tornou realidade com o É O Tchan do Brasil que está completando 30 anos. Foram anos de muita luta. Não foi uma coisa fabricada. A gente ralou muito. Fomos de rádio em rádio em Salvador pedir para tocar nossa musica e contamos com a ajuda do nosso empresário Cal Adam que foi muito importante. Uma banda durar 30 anos não é fácil. Temos que agradecer a Deus por vendermos 16 milhões de CD no Brasil e três milhões lá fora é gratificante. Nós agradecemos ao publico, aos contratantes, jornalistas, radialistas que nos abraçaram. E vamos torcer para comemorarmos mais trinta anos e não deixar a música baiana acabar.