Da Ribeira à Pituba: veja 16 opções de delivery para o Dia dos Namorados

Ficou para trás o tempo em que dia dos Namorados era marcado por restaurantes cheios. Pelo segundo ano seguido, o dia 12 de junho, data especialíssima para os namorados e o comércio, terá limitações impostas pelas medidas sanitárias de combate à pandemia de covid-19. Pensando nisso, muitos restaurantes de Salvador definiram cardápios especiais para atender aos casais que optarem pelo serviço de retirada no local, entrega ou até mesmo para aqueles que desejarem sair de casa para comemorar.

Para facilitar as escolhas, o CORREIO preparou uma relação de opções para todos os tipos de orçamento e todas as disposições, desde o jantar especial na data até para quem vai preferir curtir o amor em casa, reservadamente. Dos cardápios mais elaborados e harmonizados com vinhos e espumantes, passando pela parceria de restaurante e hotéis, para quem quer uma noite diferente, até um buquê de coxinhas para quem sabe que o importante é se divertir junto.

É importante salientar que as medidas restritivas estarão em vigor até o dia 15 de junho e os shoppings centers, centros comerciais e similares ficarão em funcionamento das 10h às 21h. Já os restaurantes, bares, pizzarias, temakerias, sorveterias, docerias, cafeterias e similares podem operar das 11h às 21h30, sendo que os clientes só poderão acessar os estabelecimentos até uma hora antes do fechamento, ou seja, até as 20h30.

Qualquer que seja a sua escolha, o importante é não deixar a data passar em branco e celebrar a vida e o amor ao lado da cara metade.



Paris 6 Bistrô Salvador

(Av. Tancredo Neves, Shopping da Bahia, Loja Z4 48)

Serviço: Durante a Semana dos Namorados, de 07 a 13 de junho, todos podem desfrutar da data sem aglomerações e com muito cuidado. Os pedidos poderão ser feitos através do WhatsApp ou pelo site (www.paris6salvador.com.br) e desta vez o restaurante não fará reservas. No site está disponível um menu feito para a Semana dos Namorados e para este período, os casais ainda terão no cardápio opções de pedidos que darão direito à entrada, prato principal e sobremesa. O funcionamento do restaurante ainda é instável por conta dos decretos. No momento, o horário é das 12h às 19h.

Pratos: Menu especial com direito a entrada, prato principal e sobremesa

Valor: 94,90/por pessoa





Larriquerri

(Praça Alexandre Fernandes, 26 - Garcia)

Serviço: Menu especial com direito a um presente assinado pela artista plástica Alessandra Menezes, do Estúdio Alê. A refeição começa com uma tábua de queijos Boursin com tomates confitados, acompanhados de geleia de pimenta e croutons, ou com duas possíveis opções de ceviche: de polvo ou de camarão com manga e coco. Já o prato principal poderá ser o Parpadelli de frutos do mar ou o Tornedor de filé com molho de cogumelos acompanhado de batatas com ervas. A sobremesa ficará por conta do clássico Brownie com Sorvete ou do Cavaco com doce leite artesanal, queijo coalho, banana e canela. Reservas antecipadas e encomendas: (71) 99972-1122 (WhatsApp).

Pratos: Menu especial com direito a entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 290/casal

O Larribistrô apostou nas presenças dos casais para apreciarem a vista da Baía de Todos os Santos com as medidas de distanciamento e protocolos sanitários (Foto: Divulgação)



Larribistrô

(Av. Sete de Setembro, 401 – Barra, Ladeira da Barra)

Serviço: A entrada pode ser um Tabule de frutas secas e oleaginosas ou Tâmaras com queijo Boursin e amêndoas crocantes. O Ravioli de queijo com tomates confitados e ragu de ossobuco ou o Risoto de camarão com raspas de limão siciliano são as opções de Prato Principal. Fechando a noite, o clássico Brownie com Sorvete é uma das opções de Sobremesa, ao lado do Cavaco com doce leite artesanal, queijo coalho, banana e canela. Reservas antecipadas e encomendas: (71) 99972-1122 (WhatsApp).

Pratos: Menu especial com direito a entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 290/casal

Coffeetown Salvador

(Av. Sete de Setembro, 1755 - Vitória)

Serviço: "Para Aguçar os Sentidos". Esse é o menu criado para o Dia dos Namorados, no dia 12 de junho (sábado). O cardápio especial, desenvolvido pela chef Karine Poggio, é uma degustação elegante em 6 etapas, que poderá ser consumido na unidade da Vitória da cafeteria-bistrô, com harmonização da Decanter Vinhos, ou em casa. O menu é composto por 2 entradas, 3 pratos principais e uma sobremesa para compartilhar. O delicado Mil folhas de Palmito com Tartar de Salmão e Vinagrete de Ameixa Fresca e a saborosa Lambreta ao Creme e Vinho com Bacon Artesanal abrem o cardápio, que segue com Camarões Flambados, Risoto de Aspargos Trufado e Telha de Parmesão; Parmegiana de Atum (Atum Empanado, Molho de Tomate Rústico, Burrata e Pesto) e Mignon Suíno com Cebolas Assadas, Alho Poró, Dashi de Cogumelos e Maçã Verde.Fechando a noite especial, a sobremesa traduz com leveza e equilíbrio o menu da casa, com Bombom Red Velvet, Sorvete de Queijo, Suspiros, Morangos e Farofinha de Chocolate.

Além do menu, o cliente pode presentear a pessoa amada com uma cesta especial de café da manhã e brunch (R$ 269), em Cachepot de papel lavável, com guardanapos de pano personalizados, café moído, pães (croissant, foccacia, Sourdough), panquecas americanas, mel silvestre, queijos, embutidos, bolo e suco. Ainda é possível encomendar a versão Plus (R$ 369), com Espumante Bossa Nº 1 e Coração de Diamante Red Velvet. Mais informações: (71) 98344-4478 (WhatsApp).

Pratos: Menu especial de jantar ou cesta de café da manhã ou brunch

Valor: O jantar sai por R$ 299 (o casal). Já o menu harmonizado, com 5 vinhos servidos durante a noite, sai por R$ 219 (por pessoa).

La Pasta Gialla apostou na sedução das pétalas de rosas para acompanhar o menu especial para o Dia dos Namorados com todo romantismo que se tem direito (Foto: Divulgação)

La Pasta Gialla

(R. São Paulo, 488 – Pituba)

Serviço: Pétalas vermelhas, marca registrada da paixão, marcam o delivery de Dia dos Namorados do La Pasta Gialla, acompanhando os pedidos do menu criado especialmente para a data, que também será servido no restaurante, na Pituba. A entrada sugerida é a Bruschetta de presunto cru, com tomate cereja e rúcula. De prato principal, o cliente pode escolher entre o Tortelli de hortelã recheado de cordeiro e gengibre, servido ao demi glacê e fonduta de ementhal; e o Tagliatelle de funghi ao molho de cogumelos e camarões ao vinho branco.Fechando a refeição, o casal pode se deliciar com a Torta de Caramelo Salgado com ganache de chocolate meio amargo. O restaurante já aceita encomendas do menu especial através do WhatsApp – (71) 98145-0075.

Pratos: Menu especial com direito a entrada, prato principal e sobremesa

Valor: O cardápio, com uma Entrada (para compartilhar), dois Pratos Principais e Sobremesa, sai a R$ 189,90 para o casal.

Quality Hotel & Suítes São Salvador e o Cedro Restaurante

(Rua Dr. José Peroba, 244, no Stiep)

Serviço: Em grande estilo, o clima de amor e paixão vai prevalecer nesse Dia dos Namorados, com a proposta ‘Noite romântica especial a dois’. Com oferta especial limitada, quem realizar a reserva até o dia 8 de junho, terça-feira, e enviar uma foto do casal, no e-mail qssa@atlanticohotels.com.br ganhará um mimo personalizado do hotel.

Os casais apaixonados vão poder aproveitar a experiência única de estarem hospedados, com conforto, protocolos sanitários e segurança na noite do dia 12 de junho, e ainda desfrutar de um saboroso jantar, assinado pela chef Emely Kraychete, recém-chegada ao Cedro Restaurante, que está localizado no térreo entre as torres do hotel. Conhecida por seus doces e banquetes em diversos eventos da capital baiana, a chef desenhou três opções de cardápio, dentro do universo da gastronomia gourmet, perfeito para os diferentes tipos, estilos e gostos dos namorados. Com três propostas, a primeira opção traz de entrada, salada de folhas nobres com bolinhas de queijo frescal e pesto de hortelã, seguido por um Salmão em crosta de alho acompanhado de almofada de inhame ao molho de frutas silvestres, encerrando com a sobremesa, um Pudim de leite.

Outra alternativa, são as Batatas salteadas em lasca de polvo, de entrada. Depois, no prato principal, Risoto de camarão e, para adoçar, um Manjar de coco com calda de goiaba.

Na terceira opção de menu, o irresistível Finger Food nobre de polvo ou flor de brócolis, para iniciar, e, na sequência, Ragu de cordeiro acompanhado de Mussolini de mandioquinha com chips. Fechando com chave de ouro, a sobremesa Dueto trufado ao molho crocante de chocolate. As reservas para o Dia dos Namorados devem ser feitas através dos números (71) 3617-3394 ou (71) 3617-3307 ou nas redes sociais @cedrorestaurante | @qualitysaosalvador.

Pratos: Hospedagem e menu especial

Valor: O pacote inclui hospedagem, jantar completo, da entrada à sobremesa, sem alcoólicos e café da manhã do dia seguinte, e sai por R$347, o casal.

O pernil da Joe é a pedida para aqueles casais que apreciam os sabores de uma boa mesa e não dispensam um prato sustancioso para comemorar a data (Foto: Divulgação)

Bolo da Luz

Serviço: Um cardápio recheado de receitas originais, artesanais e repletas de afeto para o Dia dos Namorados, além das cestas personalizadas com delícias que trazem o verdadeiro sabor do que é feito em casa para os apaixonados. Kit Afeto (R$ 100), Box Cupido (R$ 149), Box Amor (R$ 199) e Box Romance Perfeito (R$ 230). Os kits românticos são uma alternativa para os casais que desejam curtir o dia com várias comidinhas irresistíveis, seja no café da manhã ou brunch, ou para quem deseja surpreender o amor com seus itens preferidos. Os preços variam de acordo com os produtos incluídos. Um dos destaques é o Box Cupido, que custa R$ 149, composto por sete itens: Bolo piscina casadinho, mini pão delícia tradicional, sequilhos de corações amanteigados, mix de brownies (chocolate, doce de leite e ninho), mini tortinha de frango catupiry, torradinhas de ervas finas e suco integral de uva.

E o prato Pernil da Joe, receita tradicional de família, na opção do pernil de cordeiro ou de porco. O prato acompanha batatas rústicas e cebolas e, como opções à parte, o cliente pode escolher ainda acompanhamentos como feijão tropeiro com cuscuz, salada crocante, arroz de brócolis e cuscuz marroquino. O pernil está disponível para encomendas, tanto para o almoço, quanto para o jantar, e é entregue pronto para aquecer na hora de servir, com todas as orientações necessárias. Mais informações no instagram [@pernildajoe]. As encomendas podem ser feitas até o dia 9 de pelos telefones (71) 3018-7303| (71) 98886-9517 ou através do Instagram @pernildajoe.

Pratos: Cestas especiais

Valor: Cestas que variam de R$ 149 a R$ 230

Pratos leves e nutritivos da culinária japonesa é a aposta do Home Sushi Home para celebrar o amor no dia 12 de junho. A escolha deve ser agendada com antecedência (Foto: Divulgação)

Home sushi home

(R. Alagoas, 87 - Loja04 – Pituba)

Serviço: Há um mês em Salvador, a Home Sushi Home celebra seu primeiro Dia dos Namorados inovando e facilitando a vida dos casais soteropolitanos. A franquia de delivery de comida japonesa permitirá, em seu app próprio, no site www.homesushihome.com.br e pelo WhatsApp, que o cliente agende previamente o menu do jantar do dia 12 de junho.

Dois combinados de 30 peças, perfeitos para duas pessoas, foram montados especialmente para a data e poderão ser pedidos ainda com três opções de entrada. Para deixar a noite ainda mais especial, a Home Sushi Home enviará um Harumaki doce para os casais.

Prato: Menu especial com entrada, prato principal e sobremesa

Valor: não informado

Restaurante Casa de Tereza

(Rua Odilon Santos, 45, Rio Vermelho)

Serviço: para marcar o dia mais apaixonado do ano, a chef Tereza Paim assina o romântico Menu Denguinho para os casais, que vão poder desfrutar de um show de piano com repertório poético e um ambiente aconchegante com velas perfumadas. A comemoração é também um motivo de experiência, já que todos os salões do restaurante exalam gastronomia, arte, cultura e história.

O set menu – preparado especialmente para quem deseja comemorar ou na véspera, dia 11, sexta-feira, ou no próprio dia 12, sábado, quando é celebrado o Dia dos Namorados – contará com o pout-pourri da chef para esquentar a noite, apresentado à mesa com o Polvo da casa, Cogumelos confit, Atum artesanal coleção da Chef, Caldinho de Mariscos, Cesta de Pães, Beijus e Avoador e Húmus, Manteiga Picante de Goiaba e Manteiga de Ervas. Para acompanhar as entradas, a sugestão é Espumante Pizzato Chardonnay. Na sequência, a escolha pode ficar entre o saboroso Risoto de Frutos do Mar, que harmoniza com Pizzato Chardonnay, ou o Filet Mignon em Molho de Frutas Vermelhas e Purê de Mandioquinha, com um Pizzato Reserva Merlot, ou Bife de Caju em glacê de Umbu picante e dupla de purês, que vai bem se harmonizado ao Pizzato Chardonnay. Para encerrar o jantar em grande estilo, a sobremesa Delícia de Eros, com Morango, Chocolate e Pimenta. Para este momento, Tereza sugere a taça de Tabali Late Harvest Moscatel. As reservas podem ser feitas através do WhatsApp (71) 99170-6475 ou (71) 3329-3016.

Prato: Menu especial com entrada, prato principal e sobremesa

Valor: O Menu Denguinho sai por R$160 por pessoa, sem bebidas alcoólicas

Frios, chocolates e frutas foi a escolha da Trigo da Vila que disponibilizou duas tábuas de frios para atender aos clientes que querem algo para combinar com vinho, espumante e até cerveja (Foto: Divulgação)

Trigo da Vila

(Rua Campos França, Largo da Lapinha, n 3 - 1° andar)

Serviço: A Trigo da Vila preparou duas opções de Tábuas de Frios com chocolates e frutas para quem quer passar o Dia dos Namorados num clima mais intimista e aconchegante. São as Tábuas Love e Ternura. Elas vão bem com vinhos, espumantes ou até uma cervejinha. Os valores são acessíveis e variam de acordo com o tamanho: a menor de R$89,90 e outra mais farta de R$139,90. As encomendas devem ser feitas com antecedência e as entregas vão ocorrer no dia 12, tanto pela manhã quanto pela noite.

Pratos: Tábuas de Frios

Valor: R$89,90 /R$139,90



Marias Panificadora

(Ladeira do Ypiranga, 105 - Cidade Nova)

Serviço: A Marias Panificadora preparou especiais para comemorar o dia dos Namorados em grande estilo. Salgados, pães, frios, frutas, sucos, bolos, docinhos em embalagens românticas para preparar o café da manhã, um brunch ou até mesmo um lanche especial para a noite do Dia dos Namorados. As opções são: Caixa Amor, Platters Nós Dois e Namoro, Marias 1 e 2. Para os apaixonados por coxinhas, haverá um buquê feito com o salgadinho, que promete derreter os corações. As encomendas devem ser feitas até o dia 10 de junho e a entrega pode ser feita em qualquer bairro da cidade. Encomendas no whatsapp:98155-4052/98132-9681

Pratos: Caixas e bandejas com salgados, frutas, doces, pães e frios

Valor: R$90 a R220,00

Cafés da manhã, brunch, tábua de salgados, frios e doces foram disponibiliados para a comemoração dos namorados. Os pedidos serão aceitos até o dia 10. (Fotos: Divulgação)



Cantina do Julius (@cantinadojullius)

(R. da Galiléia de Cima, 96 – Roma)

Serviço: Conhecido pelo Salame de Povo e os pratos com Frutos do Mar, a Cantina do Julius não fará um cardápio especial, mas manterá todos os pratos tradicionais, inclusive, o polvo grelhado com batatas, que foi a última novidade a adentrar o cardápio. Reservas: (71) 9 8343 7007 / 9 8692 0873 Funcionando de quinta à domingo das 12h às 15h.

Pratos: Menu tradicional

Valor: R$59,90 a R$110

Lojas Sodiê Doces (@sodiesalvador_laurodefreitas @sodiedoces)

(Vilas do Atlântico: Avenida Praia de Itapuã, 206, loja 02 – Lauro de Freitas/Extra Hipermercado Paralela: Av. Luís Viana, 3056 – Imbuí) Horário: das 9h às 19h

Serviço: O romance está no ar na Sodiê Doces neste Dia dos Namorados. Para esta data tão especial, a maior franquia de bolos artesanais do Brasil lança a torta Moça®️ Romeu. A dupla perfeita, queijo com goiabada foi incrementada e ganhou mais uma camada doce, o Leite Moça. Além do lançamento do novo sabor, a marca também criou embalagens especiais para tortas de 500 gramas e doces, perfeitas para os casais presentearem seus parceiros escolhendo entre as mais de 100 variedades de sabores e uma linha zero açúcar.No cardápio da Sodiê, todas as tortas podem ser solicitadas por delivery.

Pratos: tortas, salgados e doces

Valor: Diversos

Restaurante Tijupá (@restaurantetijupa)

(Rua Porto dos Tainheiros, 09, Ribeira)

Serviço: Comida baiana e um cardápio cheios das delícias do mar. Essa é a proposta do Restaurante Tijupá que fica localizado numa das áreas mais bonitas de Salvador. Para o dia dos Namorados, não haverá menu especial, mas o casais poderão se deliciar com as moquecas que são o carro chefe da casa.

Pratos: Cardápio tradicional

Valor: R$48 a R$100

Restaurante Zanzibar

(R. Direita de Santo Antônio, 60-B - Santo Antônio Além do Carmo)

Especializado em culinária africana. A Chef Ana Célia, que esteve a frente da cozinha do Restaurante Casa do Benin por 12 anos, agora volta a comandar a cozinha do Zanzibar surpreendendo sempre com sabores, cores e aromas da África. O restaurante também serve a tradicional panela de lambretas aos sábados, além de cervejas especiais. Além da comida, a vista vale muito à pena.O cardápio não sofrerá alterações para a data. Telefone: (71) 98231-0099/98226-3750

Pratos: Cardápio tradicional

Valor: não informado



Fera Palace Hotel

(R. Chile, 20 - Centro Histórico)

Serviço: Os casais serão recepcionados no restaurante com taça de espumante e snack de boas vindas. Em seguida, um menu elaborado pelo renomado chef Fabrício Lemos. Como opções de entrada para o jantar serão oferecidos Peixe marinado, creme de abacate e crispy de arroz ou Burrata, tomates variados e creme de queijo. São também duas opções para o prato principal: Risotto de crustáceos (lagosta e camarão) aioli, azeite verde e tomate assado ou Filé de Angus com mousseline e chips de mandioquinha, brócolis grelhado e molho Bourbon. Para finalizar, as sobremesas: Cocada de forno com sorvete de tapioca ou Bolo morno de chocolate com sorvete de amendoim e tuile amanteigada. Acesso será apenas mediante reserva pelo telefone (71) 3036-9202. O jantar será servido das 17h às 20h devido ao toque de recolher.



Pratos: Entrada, prato principal e sobremesa

Valor: R$ 200 por pessoa.

Hospedagem: Os casais que quiserem usufruir ainda mais da infraestrutura do hotel podem aproveitar o “Fera a Dois”, pacote criado especialmente para a data. São duas diárias com direito a espumante, flores, chocolate, frutas, jantar e drink no Lounge.

Risotto de crustáceos aioli, azeite verde e tomate assado é uma das opções de menu do Fera Palace Hotel