Da venda de caixas de fósforos à de caminhões: Luiz Mendonça lança livro para estimular empreendedores 

Luiz Mendonça lança livro na próxima semana em Salvador (Foto: Divulgação)

O empresário Luiz Mendonça lança, no próximo dia 15 de junho , seu primeiro livro, intitulado “Sim, você também pode!”. A tarde de autógrafos será realizada na Associação Comercial da Bahia, no bairro do Comércio, a partir das 16h. Na publicação, o presidente do Grupo Luiz Mendonça narra sua trajetória de sucesso, iniciada aos 9 anos. Convidado com frequência a ministrar palestras sobre sua carreira, sempre lhe foi sugerido que registrasse por escrito suas falas. Daí veio a decisão de escrever o livro.

A obra traz como principal mensagem a perseverança diante dos obstáculos, convidando o público a se inspirar no exemplo do empresário. “Sim, você também pode!” tem prefácio assinado pelo presidente do Conselho do CORREIO e Conselheiro da Rede Bahia, Antonio Carlos Magalhães Júnior. O convite partiu do autor, que sempre encontrou no amigo um incentivador.

Para o empresário, decidir colocar sua história em um livro está muito alinhado com seu propósito, de inspirar as pessoas a superarem suas dificuldades, de ultrapassar desafios e ir atrás dos sonhos. “Minha trajetória mostra que é possível a gente alcançar desejos que, as vezes, consideramos inalcançáveis”, afirma Luiz Mendonça, em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Sobre Luiz Mendonça

Luiz Mendonça começou a empreender com apenas 9 anos, vendendo caixas de fósforo na Feira de Água de Meninos, contrariando o pai, que trouxe a família de Cairu para Salvador porque queria dar aos cinco filhos - 4 meninas e 1 menino – a oportunidade de estudar.

Motivado por um desejo infantil de presentear a mãe com uma tolha felpuda que a família não tinha condições de comprar na época, o garoto começou uma trajetória que após algumas décadas o transformou em um dos principais empresários do Brasil. Hoje, o Grupo Luiz Mendonça, com mais de 40 anos de atividades, é formado pelas empresas Concessionárias Bravo Caminhões e Ônibus; AuraBrasil Máquinas e Equipamentos e Santo Antônio Patrimonial. Luiz Mendonça atua, ainda, como presidente do conselho da LM Soluções em Mobilidade, uma das maiores do país do segmento.

Lançamento

Ator, modelo e... empresário. Cauã Reymond acaba de lançar um edifício residencial em Salvador, em parceria com a Biosphere e a incorporadora Alia. O empreendimento prevê área de lazer, estrutura para bicicletas e carros elétricos e melhorias no entorno do condomínio, no Imbuí. “Não abrimos mão de ter o foco nas pessoas, sejam investidores ou moradores, e não nos esquecemos dos pets também, que agora já fazem parte da família. Práticas como desacelerar e ter pausas para descansos, priorizar o verde, cuidar bem dos pets são práticas universais”, nos disse Reymond.

Pedro Chezzi (Foto: Lucas Silva)

Traço

Projetado pelo arquiteto Pedro Chezzi, com conceito inédito em Salvador, o speakeasy Purgatório Bar, na Pituba, participa da premiação dos The World’s 50 Best Bars, entre os 50 melhores bares do mundo, na categoria "Best Bar Design Award". Destacado pela alta coquetelaria e pela gastronomia, o bar tem chamado atenção do público baiano pela criatividade e pelo projeto, que reúne arte lúdica, texturas e iluminação em um diálogo harmônico. "É preciso ousar, mas também entender do cliente o grande desafio que é transmitir o conceito do projeto no ambiente. O Purgatório é um grande sucesso desse resultado e é uma honra poder alavancar a Bahia a este patamar", celebra o arquiteto.

Boa mesa

Resgatando a história do prédio onde está instalado, no Cine Metha - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, os empresários Rafael Casqueiro, Tato Rodrigues, Kim Nery, Filipe Ratz e o chef Pedro Meireles inauguraram, na última semana, o Restaurante Guarany. Mais do que uma homenagem, a escolha do nome valoriza a cultura e a região de Salvador, com vista para a Baía de Todos os Santos. O Guarany será um restaurante de cozinha autoral, com a proposta de enaltecer os ingredientes em seu auge, respeitando a essência de cada insumo e a cozinha de origem, segundo o chef, que tem passagem pelo Manga, na capital baiana, e pelo 2 estrelas Michelin Atera, em Nova York.

Modo de vida

O empresário e economista Renato Breia, sócio-fundador da casa de análise de investimentos Nord Wealth, vem a Salvador nesta quinta-feira para passar o feriado de Corpus Christi. Na cidade, será hóspede de Aletania e Frederico Meinberg, no apartamento que o casal possui no Corredor da Vitória.

Tecnologia

O empresário Adelson de Sousa, fundador da IT Midia, esteve em Salvador na última semana para iniciar os preparativos do IT Fórum. Considerado o maior evento da indústria de tecnologia da América Latina, pela primeira vez será realizado na cidade. Reunindo empresários, CEOs e CIOs das principais empresas do segmento, o fórum acontecerá entre os dias 13 e 17 de setembro, tendo como palco principal o Centro Histórico. “Salvador está nos recebendo de braços abertos e estamos muito entusiasmados com a vinda do IT Fórum para cá", afirmou Adelson.

Temporada junina

O Velho Espanha Bar inicia, no próximo dia 10, o seu projeto que marcará a celebração do bicentenário da Independência da Bahia. A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação Pedro Calmon e segue, sempre aos sábados, até 24 de junho, no Quadrilátero da Biblioteca Central, nos Barris, no Centro da capital baiana. “É um projeto que visa ocupar um dos melhores equipamentos culturais da Bahia e que as pessoas não frequentam muito. Possibilitar que as famílias venham à Biblioteca Central e venham ao nosso bairro tão querido é uma forma de retribuir o carinho do Velho Espanha à cidade, ainda mais sob o argumento de uma data tão importante, como é o Bicentenário da Independência da Bahia e do Brasil”, afirma Arthur Daltro, sócio do Velho Espanha Bar e Cultura.