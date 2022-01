Dado Cavalcanti escala o Vitória para estreia com goleada em jogo-treino

Na manhã desta quarta-feira (12), o técnico Dado Cavalcanti testou o time do Vitória que pretende mandar a campo na estreia do Campeonato Baiano, domingo (16), às 16h, contra a Juazeirense. Os profissionais golearam a equipe sub-20 rubro-negra no jogo-treino realizado na Toca do Leão por 4x0. Os gols foram marcados por Alisson Cassiano, Marco Antônio, Erik e Ronaldo, atacante da base que entrou durante o segundo tempo.

A primeira formação mandada a campo por Dado Cavalcanti teve Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Marco Antônio e Salomão; João Pedro, Pablo e Jadson; Roberto, Guilherme Queiroz e Eduardo.

Apesar do placar elástico, o treinador avaliou como 'satisfatório' o teste. "Eu entendo que o comportamento foi satisfatório. O mais importante dessa atividade foi expor os nossos atletas a uma realidade de jogo. A última oportunidade que nós tínhamos para fazer foi essa de hoje. Tivemos um pouco de dificuldade para encontrar adversários para fazer jogos amistosos. A maioria deles só podiam no domingo e, no domingo, nós não tínhamos nem cinco dias de treinamento efetivo pra fazer um jogo-treino, então, entendi que por prudência o dia era hoje. Acabou que o adversário foi o nosso sub-20, que veio da Taça São Paulo", afirmou Dado.

Inicialmente, o teste seria realizado contra o Unirb, mas foi cancelado em função do surto de covid-19 que ocorreu na Toca do Leão. Sete jogadores e nove funcionários testaram positivo para a doença. Por isso, o adversário foi o time sub-20, eliminado na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após ser campeão da Copa do Nordeste da categoria e voltou para Salvador antes do previsto.

"Pegamos um time com ritmo, jogado, mas lógico que um pouquinho diferente, principalmente na disposição física, das adversidades que nós vamos enfrentar durante o campeonato. Porém, entendo que o objetivo foi alcançado no sentido de expor os nossos atletas. Foi a primeira experiência dos companheiros novos, de um olhar para o outro e entender as características de jogo, algumas dinâmicas. Fico satisfeito", afirmou Dado Cavalcanti.

A equipe sub-20 começou o jogo-treino com Cabral, Israel, Cauê, Edson e Patrício; José Breno, Hebert e Ruan Nascimento; Hítalo, Wanderson e Alisson Santos.