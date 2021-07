Dado esboça time titular do Bahia antes de pegar o Atlético-MG

Em preparação para o confronto com o Atlético-MG, marcado para este domingo (25), às 11h, no Mineirão, o elenco do Bahia realizou o último treino em Salvador antes da partida.

Na manhã desta sexta-feira-feira (23), o técnico Dado Cavalcanti comandou mais uma atividade na Cidade Tricolor. Debaixo de chuva, os jogadores foram para o campo e iniciaram o dia com um treino físico.

Na sequência, o treinador montou o time titular e realizou um trabalho tático, orientando os jogadores e fazendo os últimos ajustes. Para o duelo contra o Atlético-MG, o Bahia deve ter mudanças. O volante Jonas volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão.

A tendência é a de que o jogador retome a condição de titular ao lado de Patrick. Resta a dúvida sobre o substituto de Daniel, suspenso pelo STJD. Matheus Galdezani e Thonny Anderson são os mais cotados para ficar com a vaga. Pablo e Lucas Araújo correm por fora.

O volante Edson, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota para o Flamengo, vai ter que cumprir suspensão e está fora de ação. Uma possível escalação do Bahia no Mineirão tem:

Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Ligger e Matheus Bahia; Jonas, Patrick e Matheus Galdezani (Thonny Anderson); Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Depois do treino no CT Evaristo de Macedo, a delegação do Bahia embarcou para Belo Horizonte. Neste sábado (24), o elenco faz o último trabalho no CT do Cruzeiro, e finaliza a preparação para encarar o Atlético-MG.

Com 17 pontos, o Bahia inicia a rodada na oitava colocação. Já o alvinegro soma 24 pontos e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro.