Dado se pronuncia após demissão do Vitória: 'Desejo boa sorte'

Poucos minutos depois de ser demitido pelo Vitória, o técnico Dado Cavalcanti se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. O treinador agradeceu aos jogadores e torcedores rubro-negros, e desejou boa sorte ao clube.

O desligamento de Dado foi anunciado pelo Leão na tarde desta quinta-feira (17), menos de 24h após o time ser eliminado do Campeonato Baiano. Além do técnico, deixam o Vitória o assistente técnico Pedro Gama e do preparador físico Leonardo Fagundes, assim como o diretor de futebol, Alex Brasil .

"Hoje, 17 de março, após reunião com a diretoria do E.C. Vitória, fui informado do meu desligamento do comando do clube. Quero agradecer muito ao presidente, diretores, jogadores, torcedores tão apaixonados e a todos que estiveram comigo no dia a dia durante o tempo de trabalho. Desejo boa sorte ao clube", disse Dado, em postagem nas redes sociais.

Segundo o comunicado do clube, as mudanças fazem parte de uma "reestruturação do Departamento de Futebol". As alterações também atingem a área médica, com o afastamento do gerente Ivan Carillo Pinto.

Dado Cavalcanti foi anunciado como novo treinador do Vitória no dia 23 de dezembro, e iniciou o trabalho em 3 de janeiro, quando o grupo se apresentou para iniciar a pré-temporada.

Em dois meses e meio à frente do Leão, Dado comandou 10 partidas, sendo nove do Baiano e a estreia da Copa do Brasil. Foram três triunfos, cinco empates, duas derrotas, oito gols marcados e sete sofridos. O aproveitamento é de 46,6%.